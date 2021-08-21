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Savunmadaki büyük buluşma IDEF sınırları zorluyor

Dünyanın önde gelen savunma sanayisi fuarlarından biri haline gelen IDEF'e gösterilen ilgi, hedefleri de büyüttü- Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Başkan Vekili Sadık Piyade:- "Öyle büyüdü ki 15'inci yılında IDEF'in sığacağı yer kalmadı. 40 bin metrekareyi doldurduk. TÜYAP'ın kapasitesi de bu kadar. IDEF, dünyanın sayılı fuarları arasına girdi"- "Hedefleri çok büyüttük, 2023'te en az 50-55 bin metrekareye ihtiyacımız olacak"
21 Ağustos 2021 11:15
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Savunmadaki büyük buluşma IDEF sınırları zorluyor

- Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Başkan Vekili Sadık Piyade, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF) gösterilen ilgi dolayısıyla hedeflerini büyüttüklerini bildirdi.

Piyade, AA muhabirine, Vakfın yönetim ve sorumluluğunda 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilen IDEF 2021'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fuarın Türkiye'nin dünya markası olduğunu belirten Piyade, "Türkiye'de böyle bir markaya sahip olmak kıvanç kaynağı, sorumluluğu da çok fazla. 2 sene boyunca bir ekip olarak çalıştık. Vakıf Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanı, dolayısıyla bu bizim için ayrı bir sorumluluk. Ekip, genç ve dinamik, konusuna çok hakim." dedi.

IDEF'in en önemli özelliğinin uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği fırsatları sunması olduğunu vurgulayan Piyade, şunları belirtti:

"Öyle büyüdü ki 15'inci yılında IDEF'in sığacağı yer kalmadı. 40 bin metrekareyi doldurduk. TÜYAP'ın kapasitesi de bu kadar. IDEF, dünyanın sayılı fuarları arasına girdi. İkili görüşmelerde ve metrekarede dünya birinciliğine oynuyoruz. Firma katılım sayısında dünyada üçüncü sıradayız. Bunun nedeni oldukça büyük stantlar olması. Sadece ASELSAN'ın standı 5 bin metrekare, diğer fuarlarda bu kadar büyük stant bulamazsınız. Katılımcılar için fuar alanına ürünlerini götürebilmeleri, yerlerini bulabilmeleri için navigasyon sistemi kurmak zorunda kaldık. Bu yıl ilk defa 'My TÜYAP' diye navigasyon sistemi kullanıldı. Bu da fuarın büyüklüğünü gösteren bir ölçü."

Fuardaki yüksek düzeyli katılıma dikkati çeken Piyade, IDEF 2021'e 81 ülkeden, aralarında savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının da bulunduğu üst düzey yetkilinin geldiğini dile getirdi.

Piyade, fuarda 160'tan fazla yabancı heyetin çeşitli temaslarda bulunduğu bilgisini vererek, "Firma katılımı açısından IDEF her seferinde kendi rekorunu kırdı. 2019'da 1061 katılımcımız vardı, burada 1236'ya ulaştık. Yerimiz olsa daha da fazla olabilecekti. Hedefleri çok büyüttük, '2023'te hangi şirket bize yer verebilir?' diye düşünüyoruz. En az 50-55 bin metrekareye ihtiyacımız olacak. Gerçekten çok büyüdük. Bu büyük bir takım çalışmasının eseri. Cumhurbaşkanı'mızın himayesi çok önemli. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliği yaptı. Savunma Sanayii Başkanlığımız da çok önemli katkılar sundu. Yönetim ve sorumluluğu da Vakıf olarak bizler yaptık. Sonuç ortada, görünün köy kılavuz istemez." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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