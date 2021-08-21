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TRT Müzik, yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine başladı

Türkiye'nin müzik endüstrisinde öncü kanalı TRT Müzik, yeni yayın dönemine yenilenen ekran kimliği, ekran yüzleri ve programlarıyla başladı.
21 Ağustos 2021 11:16
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TRT Müzik, yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine başladı

TRT'den yapılan açıklamaya göre, kanal, bugünden itibaren yeni yayın döneminde, yepyeni bir logo ve anlayış ile izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Müzikseverlere haberi sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Değişim başladı! Müzik yayıncılığının köşe taşı TRT Müzik; yeni tarzı, kimliği ve yüzde 70 yenilenen içeriğiyle bugün yeni yayın dönemine başlıyor." ifadelerini kullandı.

- 63 programın 44'ü yeni

Müzik türlerindeki çeşitliliği ön plana çıkarma hedefi ile yola çıkan TRT Müzik'te halihazırda yer bulan Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve pop müziğin yanı sıra klasik, caz ve rock gibi dünya müziğinden örnekler, konser kuşakları ve TRT'nin eşsiz arşivinden oluşan nostalji kuşakları ekrandaki yerini aldı.

Yeni yayın döneminde seyirci ile buluşacak 63 programın 44'ü yeni yapım olacak.

Yeni yayın döneminde TRT Müzik'te Mazhar Alanson, Kutsi, Cengiz Özkan, Melihat Gülses gibi ünlü ve sevilen isimlerin yer aldığı programlar, Tansel Öngel, Selçuk Yöntem, Selim Bayraktar ile Devrim Yakut gibi ünlü oyuncuların konuk olarak ağırlanıp müzik performanslarını sergiledikleri "Laterna", dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyenlerin ezgilerini ve yöresel müzik unsurlarını ekrana taşıyan "Sesler Alemi", Türk dünyasının çeşitli coğrafyalarında Arslanbek Sultanbekov ile keşfe çıkan "Dombranın İzinde", Sting, Bryan Adams ve Sami Yusuf gibi dünya çapındaki sanatçıların performanslarını ekrana taşıyan konserler, arabeski modern ve genç yüzlerle buluşturan "Yüzde Yüz Arabesk" de yer aldığı pek çok yeni programlar olacak.

- Genç yetenekler ekranda olacak

TRT Müzik, sadece tanınan isimlere değil, yetenekli ama keşfedilmemiş "genç yeteneklere" de ekranlarını açıyor.

Akdeniz'den, Karadeniz'e İç Anadolu'dan, Ege'ye türkü örneklerinin genç sanatçılar tarafından icra edildiği "Yedi İklim", enstrümanıyla müzik yolculuğuna çıkan ve hedefinde müzik olan gençlerin yer aldığı "Genç Yetenekler" gibi programlarla yepyeni isimler izleyici ile buluşacak.
Anadolu Ajansı
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