Kocaeli'de yoldaki köpek yavrusunun yardımına halk otobüsü şoförü koştu
|21 Ağustos 2021 12:02
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde halk otobüsüyle seyir halindeki şoför, D-100 kara yolundaki yavru köpeği fark edince aracından inerek hayvanı yol kenarına taşıdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü personeli Serkan Yaman, Hat 240 ile İzmit Plajyolu'na gitmek için Seka Kamp Alanı Sukay Depolama alanından hareket etmesinin ardından D-100 kara yolunda yavru köpek olduğunu fark etti.
Yolcuları bilgilendirerek aracı güvenli şekilde yol kenarına park eden sürücü, köpeği yol kenarına taşıdı.
Sürücü, daha sonra yoluna devam etti.
Bu anlar, araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.
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