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Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak

Rize Valisi Kemal Çeber:- "Havalimanı inşaatında toplam 100 milyon ton dolgu yapılacak. Bugün itibarıyla yaklaşık 97 milyon tonu tamamlandı. Günde 100-120 bin ton civarında dolgu yapılıyor"- "Havalimanı giriş tagı çay yaprağı, kulesi çay bardağı, terminal binası da yöremize özgü taş ve dolgunun kullanıldığı bir mimari şeklinde olacak. Dışarıdan Doğu Karadeniz mimarisini yansıtan bir terminal binası göreceğiz"
21 Ağustos 2021 11:50
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Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak

- Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nın yıl sonunda hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

Çeber, AA muhabirine, Rize-Artvin Havalimanı inşaatının hızlı şekilde devam ettiğini, altyapı anlamında ortalama yüzde 94, dolgu anlamında ise yüzde 97 seviyelerine gelindiğini söyledi.

Yıl sonunda havalimanını hizmete açmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Çeber, "Havalimanı inşaatında toplam 100 milyon ton dolgu yapılacak. Bugün itibarıyla yaklaşık 97 milyon tonu tamamlandı. Günde 100-120 bin ton civarında dolgu yapılıyor." diye konuştu.

Üst yapı çalışmalarının da devam ettiğini belirten Çeber, şöyle devam etti:

"Orada da yüzde 37 seviyelerine geldik. Üst yapıda Rize'ye ilişkin dokunuşları oldukça kullanıyoruz. Havalimanı giriş tagı çay yaprağı, kulesi çay bardağı, terminal binası da yöremize özgü taş ve dolgunun kullanıldığı bir mimari şeklinde olacak. Dışarıdan Doğu Karadeniz mimarisini yansıtan bir terminal binası göreceğiz. Havalimanının içinde de Rize'mizden dokunuşlar çokça görülecek. İçerisinde bir çay müzesi olacak."

Havalimanı tamamlandığında 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde bir piste sahip olacağını kaydeden Çeber, şunları kaydetti:

"Bittiği zaman dünyadaki her tür uçağın inebileceği nitelikte bir pist olacak. Sadece ülkemizin değil, dünyada bu anlamda ve sektörde de en önemli yatırımlardan birisi. Gurur duyacağımız bir yatırım. Denize dolgu anlamında dünyada türünde en önemli havalimanlarından birisi olacak. Sahip olması gereken bütün teknik ve gelişmiş her türlü sistemin var olduğu bir havalimanı olacak."

Vali Çeber, yılda 3 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanının, sadece ulaşım anlamında değil, ticaret, turizm, tarım, sanayi ve kültürel anlamda Rize'ye, Artvin'e, Karadeniz bölgesine ve ülkeye çok yoğun hizmet vereceğini anlattı.

Rize'nin farklı bir iklim ve coğrafi yapıya sahip olduğuna değinen Çeber, "Bazen yaşadığımız afetlerde olduğu gibi olağanüstü gelişmeler bizi etkiliyor. Olağanüstü bir durum olmazsa yıl sonu gibi inşallah havalimanımızı açmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da çok yakından takip ediyor. Bazen günlük bazen de haftalık bilgileri alıyor." ifadesini kullandı.

- Havalimanı ile yurt içi ve yurt dışı turizm potansiyelinin artması ön görülüyor

Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.

Uluslararası konvansiyonel boyutta yapılacak havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ve 300 metreye 120 metrelik de apronu bulunacak.

İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda denize paralel olarak doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yapılacak.

Rize-Artvin Havalimanının yapımı ile Rize, Artvin ve Doğu Karadeniz'in eşsiz coğrafyasında yer alan yaylalarına İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hava yolu ile hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım sağlanarak yurt içi ve yurt dışı turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
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