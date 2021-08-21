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Bütün parçaları orijinal diye aldı, 8 parça kaporta değişmiş

İSTANBUL'da yaşayan Sinem Eryılmaz isimli vatandaş, bütün parçaları orijinal diye aldığı cipi ekspere götürdüğünde 8 kaporta parçasının değiştirilmiş olduğunu öğrendi.
21 Ağustos 2021 11:40
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Bütün parçaları orijinal diye aldı, 8 parça kaporta değişmiş

İstanbul'da yaşayan Sinem Eryılmaz, 1 ay önce bir internet sitesinde ilanını gördüğü 2012 model Nissan marka çipi satın almak istedi. Cipi satın almak isteyen Eryılmaz'a, iddialara göre eski araç sahibi, aracın bütün kaporta parçalarının orijinal olduğunu gösteren bir eksper raporu gösterdi. Daha sonra Eryılmaz, aracı 139 bin TL para ödeyerek satın aldı.

Aracı satın aldığı gün arkadaşı Burak Tükenmez ile birlikte farklı bir ekspertiz bayisine giden Eryılmaz, aracın 8 kaporta parçasının değiştirilmiş olduğunu öğrendi. Eryılmaz, durumu aracı satan şahsa anlattı. Şahıs aracının tüm parçalarının orijinal olduğunu söylemesi sonrasında Eryılmaz, cumhuriyet savcılığına giderek araç sahibi ve aracın tüm parçalarının orijinal olduğu yönünde rapor veren eksper firması hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Satıcıyla konuştuk, önce kendisi inkar etti"

Eryılmaz'ın arkadaşı Burak Tükenmez'in, son olarak tavsiye üzerine geldiği Kocaeli'deki bir ekspertiz bayisi de aracın 8 parçasının farklı olduğu yönünde rapor verdi. Mağdur edildiklerini belirten Burak Tükenmez, "1 ay evvel aldık. Satan arkadaş kendisi ekspertize götürmüş. Eksper arabanın her yerinin sağlam olduğunu gösteren bir rapor vermiş. Aynı gün içinde aracı aldıktan sonra kendimiz farklı bir ekspere götürdük. Arabanın tüm parçalarının değiştiğini gördük. Sonra suç duyurusunda bulunduk. Satıcıyla konuştuk, önce kendisi inkar etti. Suç duyurusunda bulunduk. Kendisi de yelkenleri suya indirdi. Şu an buradaki ekspere geldik. Buradaki sonuç da aynı çıktı. Aracın her yeri değişmiş. Biz şu an hem satıcıdan hem de aracın temiz olduğunu gösteren eksperden şikayetçiyiz" dedi.

"Araçta 8 tane değişen var"

Basit bir işlemle aracın değişen parçalarının anlaşılabildiğini belirten Ekspertiz Uzmanı Sami Tarcan, "Aracımız il dışında geldi. İlk eksper raporunda sadece aracın arka bagajı için 'dp' yazılmış. Aslında bu terim de yanlış. Hem değişen boya hem de düzeltme boya anlamına geliyor. Normalde araçların kaporta aksamı 11 parçadan oluşur. İlk alırken yaptırdıkları eksper 1 parçaya boyalı yazmış. Ama araçta 8 tane değişen var. Aracın tavanı ve iki arka çamurluğu hariç bütün parçaları değişmiş. Arkadaş ekspertiz yaptırdığında bütün parçalar orijinal yazmışlar. Yani burada ekspertizle satıcı anlaşma arasında yapılmış. Aracın bütün değişen parçaları neredeyse değiştirilmiş" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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