Sözleşmeli personele ödenen ÜTP'yle ilgili önemli görüş yazısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toç Bir Sen'in kazandığı ve daha sonra yaptığı başvuruya binaen, sözleşmeli personele ödenen Üretimi Teşvik Primi ve ilave ödemelerden SGK İşveren payı kesilmesine ilişkin önemli bir karar aldı.

Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından tüm illere gönderilen yazıda, sözleşmeli personele ödenen Üretimi Teşvik Primi ve ilave ödemelerden SGK İşveren payı kesilmemesi istendi.

Yazıda, 5510 sayılı Kanunun 98. maddesinde yer alan "İşveren, ... kendisine düşen yükümlülükler nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden kesinti yapılmaz" hükmüne yer verildi.

5510 sayılı Kanunun 98. maddesi hükmü şu şekilde:

"Madde 98 - İşveren, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası için kendisine düşen yükümlülükler nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden kesinti yapamaz. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel sigortalara ilişkin hükümler, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.

Bu Kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz.

Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında yapılacak her türlü işlemler ve hesaplaşmalar, Kurum tarafından yürütülür. İlgili sözleşmelerde irtibat kurumuna yapılan atıflar, Kuruma yapılmış sayılır"

- İşveren payını döner sermaye karından ödeyin

Tarım ve Orman bakanlığı, işveren payının %80'lik döner sermaye karından karşılanması gerektiğini belirtti.