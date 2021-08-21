Sözleşmeli personele ödenen ÜTP'yle ilgili önemli görüş yazısı
|21 Ağustos 2021 12:02
|+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı, Toç Bir Sen'in kazandığı ve daha sonra yaptığı başvuruya binaen, sözleşmeli personele ödenen Üretimi Teşvik Primi ve ilave ödemelerden SGK İşveren payı kesilmesine ilişkin önemli bir karar aldı.
Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından tüm illere gönderilen yazıda, sözleşmeli personele ödenen Üretimi Teşvik Primi ve ilave ödemelerden SGK İşveren payı kesilmemesi istendi.
Yazıda, 5510 sayılı Kanunun 98. maddesinde yer alan "İşveren, ... kendisine düşen yükümlülükler nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden kesinti yapılmaz" hükmüne yer verildi.
5510 sayılı Kanunun 98. maddesi hükmü şu şekilde:
"Madde 98 - İşveren, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası için kendisine düşen yükümlülükler nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden kesinti yapamaz. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel sigortalara ilişkin hükümler, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.
Bu Kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz.
Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında yapılacak her türlü işlemler ve hesaplaşmalar, Kurum tarafından yürütülür. İlgili sözleşmelerde irtibat kurumuna yapılan atıflar, Kuruma yapılmış sayılır"
- İşveren payını döner sermaye karından ödeyin
Tarım ve Orman bakanlığı, işveren payının %80'lik döner sermaye karından karşılanması gerektiğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TRT Müzik, yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine başladı
21 Ağustos 2021 11:16
|RTÜK, sel bölgelerindeki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini öteledi
21 Ağustos 2021 11:10
|Diyanetin yaz Kur'an kurslarına bu yıl 1 milyon 906 bin öğrenci katıldı
21 Ağustos 2021 11:07
|Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki yönetmelikte değişiklik
21 Ağustos 2021 10:35
|İller İdaresi Genel Müdürü, Van'da sınır güvenliğiyle ilgili konuştu
21 Ağustos 2021 09:57
|İçişleri Bakanlığı duyurdu! 57 bin personelle yasa dışı bahis operasyonu
21 Ağustos 2021 09:24
|İstanbul'da çakar ve siren denetimleri: 1461 araç sürücüsüne ceza kesildi
21 Ağustos 2021 09:03
|Ankara ve Bolu'daki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
21 Ağustos 2021 07:45
|RTÜK, 'AB'den 3,6 milyon avro fon alınacak' iddiasını yalanladı
20 Ağustos 2021 22:31
|Adalet Bakanlığı beklenen 3 sınav sonucunu açıkladı
20 Ağustos 2021 21:56