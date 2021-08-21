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'AK Parti olarak basınımızın yanında olmaya her zaman gayret ettik'

"AK Parti olarak basınımızın yanında olmaya her zaman gayret ettik. Sadece gazetenin idarecilerinin değil sahada bire bir koşturan arkadaşların yaşadıkları sıkıntıları da biliyoruz. Bunun için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz"
21 Ağustos 2021 12:00
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'AK Parti olarak basınımızın yanında olmaya her zaman gayret ettik'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, pandemi sürecinde basın sektörünün de sıkıntıya girdiğini, AK Parti'nin basına verdiği önemle desteğini sürdüreceğini belirtti.

Usta, Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde, Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti. Basının sorunlarını bildiklerini, çözüm konusunda da ellerinden gelen tüm imkanları kullandıklarını dile getiren Usta, "Yerel basının içerisinde bulunduğu sorunları yakından takip ediyoruz. Özellikle son iki yıldır pandemi süresince tüm sektörlerde olduğu gibi basın sektöründe de ciddi sorunlar oluştu. Pandemi süresince yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu içerisinde görevlerini devam ettiren arkadaşları yürekten kutluyorum. Tabii böyle bir süreçte gazete sahibi olmanın da ciddi zorlukları var. Yanında çalıştırdığı personelinin maaşlarını ödemek, diğer giderleri karşılamak kolay değil. Bunun için AK Parti olarak basınımızın yanında olmaya her zaman gayret ettik. Sadece gazetenin idarecilerinin değil sahada bire bir koşturan arkadaşların yaşadıkları sıkıntıları da biliyoruz. Bunun için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yerel basının kamuoyunu gelişmelerden haberdar etme ve idarecilerle vatandaş arasında köprü kurma gibi önemli görevlerinin bulunduğuna dikkati çeken Usta, şunları kaydetti:

"Gerek kamuoyunu bilgilendirme de gerek kamuoyunun sorunlarının tespitinde yerel basınımızın görevleri çok önemli. Özellikle son günlerde yaşanan aşı sorununun çözümü konusunda da yerel basınımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Sizler bizim aşı konusunda önerilerimizi, tespitlerimizi kamuoyuna en iyi şekilde duyuruyorsunuz. Bundan eminiz. Ancak Konya halkımızdan da sizlerin aracılığı ile istediğimiz tek şey aşılarını olmaları. Aşı konusunda ne kadar çok mesafe kat edersek pandemi sürecini o kadar kolay atlatırız. Ben bu vesile yapılan seçimlerin ardından tüm Konya basınını kapsayan bir yönetim oluşturarak güzel bir birliktelik görüntüsü sergileyen Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni tebrik ediyor tam basın çalışanı arkadaşlara çalışmalarında başarılar diliyorum."

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir ise basının sorunları ve çözüm önerileri konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Türkiye genelinde özellikle yerel basının yaşadığı sorunları takip ettiklerini dile getiren Özdemir, "Gerek basın yasası konusunda gerek internet yasası konusunda ciddi çalışmalara ihtiyacımız var. Reklam gelirlerinin azalmasıyla pandemi süresince birçok gazetenin giderlerini karşılama noktasındaki çabalarını biliyoruz. Bu nedenle yerel basının desteklenmesi ve internet yasası konusunda çalışmaların bir önce tamamlanması bizleri bir nebze de olsa rahatlatacak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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