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Mehmetçik, çamurdan çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı

Selin izlerini silebilmek için var gücüyle çalışan Mehmetçik gönülleri bir kez daha kazandı
21 Ağustos 2021 12:27
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- Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izlerini silebilmek için cansiperane çalışan Mehmetçik, çamurun içerisinde Türk Bayrağı'nı temizleyerek duvara astı.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihine meydana gelen sel felaketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok can kaybı meydana gelirken, ilçe genelindeki çoğu ev ve işyeri zarar gördü. Selin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan Mehmetçikler selden zarar gören bir banka şubesinde yaptıkları temizlik çalışmaları esnasında çamurun içerisine düşmüş Türk Bayrağı buldu.

Bayrağı hemen yerden kaldıran Mehmetçik, temizlediği bayrağı duvara astı. Bölgede gece gündüz çalışarak selin izlerini silmeye çalışan Mehmetçiğin duyarlı hareketi bir kez daha gönülleri fethetti.
İhlas Haber Ajansı
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