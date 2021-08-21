https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soylu açıkladı: 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet, büyük millet."
21 Ağustos 2021 12:33
+Aa- Yazdır
Soylu açıkladı: 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldı

Yangın ve sel afeti destek hesaplarına 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı.

AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve avro olarak yapılan toplam bağışların 7 günde 260 milyon 930 bin 716 liraya ulaştığını aktaran Soylu, "Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet, büyük millet." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, kampanyaya 647 bin 343 vatandaşın "ben de varım" diyerek SMS yoluyla katkı sunduğunu da bildirdi.

Paylaşımda, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'AK Parti olarak basınımızın yanında olmaya her zaman gayret ettik'
21 Ağustos 2021 12:00		 Selden etkilenen bölgelere 1 milyonun üzerinde ayni bağış yapıldı
21 Ağustos 2021 11:05
Doğu sınırına son teknolojiyle zırh!
21 Ağustos 2021 09:19		 'Ankara koalisyona öncülük yapabilir'
21 Ağustos 2021 09:11
21 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
21 Ağustos 2021 00:01		 Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı
20 Ağustos 2021 23:59
Erdoğan'dan KADEM eğitim kampına sürpriz ziyaret
20 Ağustos 2021 23:16		 Bakan Soylu aradı, Bakan Koca hastane sözü verdi
20 Ağustos 2021 22:45
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın 'Herkül'ü ile tahliye edildi
20 Ağustos 2021 21:38		 Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
20 Ağustos 2021 20:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:39 - Yoğun Bakım Derneği'nden uyarı: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım12:36 - Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu12:33 - Soylu açıkladı: 7 günde, 260 milyon 930 bin 716 lira yardım yapıldı12:29 - Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor12:27 - Mehmetçik, çamurdan çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı12:10 - Bozkurt'taki sel suları yarım asırlık fotoğrafçının da anılarını götürdü
12:02 - Kocaeli'de yoldaki köpek yavrusunun yardımına halk otobüsü şoförü koştu12:02 - Sözleşmeli personele ödenen ÜTP'yle ilgili önemli görüş yazısı12:00 - 'AK Parti olarak basınımızın yanında olmaya her zaman gayret ettik'11:50 - Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak11:40 - Bütün parçaları orijinal diye aldı, 8 parça kaporta değişmiş11:36 - Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
11:16 - TRT Müzik, yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine başladı11:15 - Savunmadaki büyük buluşma IDEF sınırları zorluyor11:13 - Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmada son 10 güne girildi11:11 - Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru11:10 - RTÜK, sel bölgelerindeki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini öteledi
11:07 - Diyanetin yaz Kur'an kurslarına bu yıl 1 milyon 906 bin öğrenci katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru
3600 ek göstergede Memur-Sen ve Kamu-Sen'in yaklaşımları
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
Yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği
Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu
Kandil'in cezaevi ekibi paket: Tahliye olan dağa gidecekmiş
Maliyenin kara listesinden çıkma fırsatı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en dokunaklı film sahnesi 1
Emelkoca 1
kadrolu mutfak sineği 1
az bilinen işe yarar siteler 1
düğmelere abanan insan 1
ilk kez uçağa binen insan 1
xitekno 1
teknolojiye neden gıcığım 1
avustralyada araba fiyatları 2
uyurken yastıkların dibine gömülmek 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam