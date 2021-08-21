Aile Bakanlığı 4/B'li personelin tercih sonuçlarını açıklıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 817 kişilik sözleşmeli personel alımında tercih sonuçlarını açıklıyor.
|21 Ağustos 2021 12:44
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