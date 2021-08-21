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Aile Bakanlığı 4/B'li personelin tercih sonuçlarını açıklıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 817 kişilik sözleşmeli personel alımında tercih sonuçlarını açıklıyor.
21 Ağustos 2021 12:44
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Aile Bakanlığı 4/B'li personelin tercih sonuçlarını açıklıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımında tercih sonuçlarını açıklıyor. Sonuçlar kısa bir süre içinde Bakanlığın web sitesinde yer alacak.

İşte bakanlığın tercih sonuçları sonrası yaptığı açıklama
Memurlar.Net
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