Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Limanı'nda inceleme yaptı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Limanı'nda incelemelerde bulundu.
|21 Ağustos 2021 13:23
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Muş, Hatay'daki programı kapsamında bir otelde düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi.
Basına kapalı toplantıda sanayici ve iş insanlarıyla görüşen Muş'a, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi ve İl Başkanı Adem Yeşildal da eşlik etti.
Bakan Muş, toplantının ardından İskenderun Limanı'nı ziyaret etti.
Gümrük Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katılan Muş ve beraberindekiler, sonrasında botla liman sahasında inceleme yaptı.
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