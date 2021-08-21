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Anadolu şehirlerinde e-ticarete ilgi artıyor

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Kurucu Üyesi ve Projesoft Üst Yöneticisi Yüksel Eminoğlu:- "2020 yılında en çok e-ticaret işlem artışının yaşandığı 5 ilin baz etkisiyle sırasıyla Hakkari, Muş, Kırşehir, Bitlis ve Yozgat olduğu görülüyor"
21 Ağustos 2021 13:25
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Anadolu şehirlerinde e-ticarete ilgi artıyor

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu, 2020 yılında en çok e-ticaret işlem artışının en çok yaşandığı 5 ilin Hakkari, Muş, Kırşehir, Bitlis ve Yozgat olduğunu belirtti.

Eminoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, alışveriş süreçlerindeki kolaylık, yüzlerce ürünü aynı anda değerlendirme imkanı, hızlı teslimat ve kolay iade seçeneklerinin yanı sıra salgının da etkisiyle e-ticaretin her geçen gün yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'de barındırdıkları nüfus düşünüldüğünde büyük şehirlerin e-ticarette ilk sıralarda yer alsa da son dönemde küçük Anadolu kentlerinden yapılan çevrim içi alışverişlerde oransal olarak büyük bir artış yaşandığına dikkati çeken Eminoğlu, Türkiye genelinde hızla artan e-ticaretin vergiden istihdama kadar ekonomiye önemli katkılar ürettiğini belirtti.

Eminoğlu, e-ticaret veri izleyici kurumların rakamlarına göre 2020'de yerel işletmelerden yapılan e-ticaret harcamalarının 216 milyar TL'ye ulaştığını aktararak, 1,9 milyonluk istihdam sağlayan online ticaretin toplam vergi gelirlerine katkısının da 56 milyar TL'ye yaklaştığını kaydetti.

Büyük kentlerin yanı sıra Türkiye'nin kırsal bölgelerinde de online alışverişin halk tarafından benimsendiğinin görüldüğünü ifade eden Eminoğlu, şunları kaydetti:

"2020 yılında en çok e-ticaret işlem artışının yaşandığı 5 ilin baz etkisiyle sırasıyla Hakkari, Muş, Kırşehir, Bitlis ve Yozgat olduğu görülüyor. Bu kentlerden yapılan online alışverişlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre Hakkari'de yüzde 77, Muş'ta yüzde 63, Kırşehir'de yüzde 59, Bitlis'te yüzde 52 ve Yozgat'ta yüzde 47 artış yaşanmış. Anadolu'nun dijital imkanlara görece uzak kalan bu illerinde ilerleyen dönemde gelişecek altyapı ile işlem hacmi oransal olarak daha da artacaktır. Kırsal kesimlerden e ticarete gösterilen bu ilgi önümüzdeki günlerde daha dikkat çekici rakamlar göreceğimizin sinyallerini veriyor. Bilişim ve iletişim teknolojileri gelişmişlik endeksi zayıf olan bu illerde e ticarette gözlenen yükseliş, önemli işaretler taşıyor. Bölgeler arası dijital erişim olanaklarının artması ve güncel bilişim altyapılarının Anadolu'nun tüm bölgelerinde daha yaygın hale gelmesiyle kırsal kesimden yapılan online alışverişler daha da yükselecektir."

- "Yerel e-ticaret ekosistemi hızla genişliyor"

Yüksel Eminoğlu, Türkiye'de 2019'dan bu yana e-pazaryerleri üzerinden faaliyette bulunan işletme sayısının 4 kat attığını belirtti.

Türkiye'de ülke içindeki online ticaretin payının 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 2,5 ve yüzde 4,1 olduğunu hatırlatan Eminoğlu, "2020 yılı için yüzde 21'ler civarına kadar çıktığını gördük. İnternetten alışverişlerde Anadolu kentleri dahil tekstil, giyim, ayakkabı, elektronik eşya ve turizm-konaklama harcamalarının ilk sıralarda olduğunu görüyoruz. Türkiye'de yerel e-ticaret ekosistemi hızla genişliyor." ifadelerini kullandı.

Hem makro ekonomiye, hem yerel işletmelere hem de alıcılara büyük katkı ve avantajlar sağlayan e-ticarete olan bu güçlü talebin sürdürülebilir olmasında veri güvenliğinin en önemli konuların başında geldiğine dikkati çeken Yüksel Eminoğlu, "Satıcılar için de alıcılar için de e ticarette güvenlik altyapısı hayati önem taşıyor. Biz Türkiye'nin ilk PCI DSS Level 1 uluslararası geçerlilik sertifikalı e-ticaret alt yapısını sunuyoruz ve hem işletmeler hem de tüketiciler açısından e ticaretin güvenli bir şekilde sürdürülmesine destek sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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