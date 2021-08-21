Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
|21 Ağustos 2021 13:35
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Evlilik tabuları değişiyor! Düğün konvoyu ve tuzlu kahve detayına bakın!
21 Ağustos 2021 14:11
|'Daire 16'nın isyanı sosyal medyada gündem oldu
21 Ağustos 2021 12:48
|Yoğun Bakım Derneği'nden uyarı: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım
21 Ağustos 2021 12:39
|Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor
21 Ağustos 2021 12:29
|Mehmetçik, çamurdan çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı
21 Ağustos 2021 12:27
|Bozkurt'taki sel suları yarım asırlık fotoğrafçının da anılarını götürdü
21 Ağustos 2021 12:10
|Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı
21 Ağustos 2021 11:01
|Uzmanından 'yaz gribi, Kovid-19 gibi salgın yapmaz' açıklaması
21 Ağustos 2021 09:45
|Testli günler başlıyor: Aşı olmayanın hayat burnundan gelecek!
21 Ağustos 2021 09:29
|Yeniden yaşam için ekosistem onarımı şart
21 Ağustos 2021 08:13