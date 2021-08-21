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Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
21 Ağustos 2021 13:35
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Alınan bilgiye göre, Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı
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