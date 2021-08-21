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İkinci el araç alacaklara uyarı

Uzmanından ikinci el araç alacaklara uyarı Galerici Ahmet Yurtlu: "Bu süreçte para da değil de araçta kalmak çok daha mantıklı" Galerici Ahmet Yurtlu, ÖTV indirimiyle beraber ikinci el araç piyasasında kısa vadede gevşeme görüleceğini, ardından da fiyatlarında oturacağını söyledi.
21 Ağustos 2021 13:50
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Galerici Ahmet Yurtlu, ÖTV indirimiyle beraber ikinci el araç piyasasında kısa vadede gevşeme görüleceğini, ardından da fiyatlarında oturacağını söyleyerek, "Bu süreçte para da değil de araçta kalmak çok daha mantıklı" dedi.

Kayseri'de sıfır araçlarda uygulanan ÖTV indirimi ile beraber ikinci el araç piyasasında da hareketlenme başladı. Galerici Ahmet Yurtlu, sıfır araç almak isteyen vatandaşlara seslenerek, bayilerde araç tedarikinin bulunmadığını ve 2-3 ay sonra tedarik edildiğini belirtti. Teslimde de aracın fiyatının arttığını dile getiren Yurtlu, bazı vatandaşların panikle ikinci el araçlarını elden çıkartmak istediğini dile getirerek, "İkinci el araçlarda kısa vadede 2 aylık süreçte bir gevşeme görülebilir ama sonrasında fiyatların tekrardan oturacağını düşünüyoruz. ÖTV indirimi olan araçların birçoğu bayilerde yok. Tedarik problemi olduğu ve 0 araçlarda yurtdışından geldiğinden dolayı sıkıntı yaşandığı için mevcutta yok. O yüzden bu indirimin bir kısmı da uygulanamayacak. Dolayısıyla piyasada ciddi bir fiyat gevşemesi olmayacak. Normalinde 1-2 ay sonrasına araçlar yazılıyordu. Bayiye gittiğinde '2-3 ay sonra tedarik edebiliriz' deniliyordu. Fiyatlar güncellenmiyordu. O zamana kadar da şimdi 300 bin TL olan araç 340 bin TL'ye çıkacak. Fiyat düştüğü için yine bugün ki fiyattan almış olacaklar. Vatandaş bundan sonraki gelecek zamlardan etkilenmemiş olacak. Böyle bir piyasaya ön görüyoruz ve beklentilerimiz bu yönde. Vergi matrahın indiriminin en büyük faydası yelpazeyi genişletti. Bu aslında var olan bir uygulamaydı ama 10 arabayı kapsıyorsa şimdi 15 arabayı kapsar hale geldi ve birçok arabada yelpaze genişlemiş oldu. Bundan sonraki süreçte ikinci elde a normal reaksiyonlar beklemiyoruz. Çünkü hiç kimse 130 bin TL'ye aldığı arabayı 110 bin TL'ye satmak istemez. Çıkan hiçbir fiyatın uzun soluklu geri düşmesi beklenemez. Kısa vadede belki panik satışlar gelecektir. Bunun da geçici olduğunu düşünüyorum. 0 araçların satışına biraz etkisi olacak ama ikinci elde çok bir değişiklik olacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Ortada panik yapacak bir durumun olmadığının altını çizen Yurtlu, ikinci el araç piyasasında bir değişiklik olmadığını kaydederek, "Şuanda en makul ve en mantıklı süreçtir. Kısa ve orta vadede araç almayı düşünenler araç alsınlar. Panik yapacak bir durum yok. Çünkü piyasada değişen bir pozisyon yok. Vatandaşlar aradıkları aracı bekledikleri gibi hesaplı fiyata bulurlarsa alım olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Şu süreçte para da değil de araçta kalmak çok daha mantıklı. Orta ve uzun vadede kesinlikle kara geçerler. Kısa vadede de araç alımı olarak değerlendirirlerse, şuan ki pozisyonun araç alımı için en doğru zamanlardan biri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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