Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Karadeniz'de sezonun ilk palamutları Sinop'ta tezgahlardaki yerini aldı
Karadeniz'de küçük balıkçı tekneleri ile avlanan sezonun ilk palamutları, Sinop'ta satışa sunuldu.
|21 Ağustos 2021 14:01
|+Aa- Yazdır
Karadeniz'de büyük balıkçı tekneleri 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi hazırlıklarını yaparken, kıyı balıkçılarının serdiği ağlara takılan 200-220 gram dolayındaki küçük palamutlar ise yüzünü gösterdi.
Mevsimin öncüleri sayılan ve "çingene palamudu" olarak adlandırılan küçük palamutlar, balıkçı tezgahlarında tanesi 10 liraya alıcı buluyor.
Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, palamutların bu dönemde avlanmasını palamut sezonunun bereketli geçeceğine yorumladıklarını, sezondan umutlu olduklarını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Telefonuna gelen mesajla 17 bin lira dolandırıldığını anladı
21 Ağustos 2021 14:14
|Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada
21 Ağustos 2021 13:53
|Düğünde silahlı kavgada, balkonda oturan bir kadın başından vurularak öldü
21 Ağustos 2021 13:09
|Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu
21 Ağustos 2021 12:36
|Bütün parçaları orijinal diye aldı, 8 parça kaporta değişmiş
21 Ağustos 2021 11:40
|Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
21 Ağustos 2021 11:36
|Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
21 Ağustos 2021 10:50
|İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'yu darbeden şüpheli yakalandı
21 Ağustos 2021 10:06
|Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu
21 Ağustos 2021 10:01
|Kıyafet götürdü kurşun yedi
21 Ağustos 2021 08:59