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Evlilik tabuları değişiyor! Düğün konvoyu ve tuzlu kahve detayına bakın!

Yapılan araştırmalar evlilik alışkanlıklarının değiştiğini gösterdi. Verilere göre, düğün davetiyesinin dijital ortamlardan paylaşılabileceğine katılanların oranı yüzde 65 oldu. Ayrıca, düğün konvoyunun gerekli görülmediği, eğitim seviyesi arttıkça çeyiz alıp verme geleneğinin de sürdürülmek istenmediği ortaya çıktı.
21 Ağustos 2021 14:11
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Araştırma şirketi Areda Survey, düğün sezonuyla vatandaşların evlilik alışkanlıklarını gözler önüne seren bir araştırma yaptı. Değişen Evlilik Alışkanlıkları'nı masaya yatıran ve Türkiye genelini temsil eden araştırma toplam bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Araştırmaya katılanların yüzde 50.7'si kadınlardan oluşurken, medeni halini evli olarak tanımlayan katılımcıların oranı yüzde 64.7 oldu.

Araştırmada yüzde 25.9'su bekar, yüzde 7.7'si eşi vefat etmiş ya da boşanmış, yüzde 1.7'si ise sözlü ve nişanlı katılımcılar yer aldı. Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, araştırmanın detaylarını paylaştı.

Erkekler görücü usulü evlenmeye daha yatkın

Araştırmanın detaylarını paylaşan Akın, "Görücü usulü evlenirim diyen oranının katılımcılarımızdan yüzde 50.6 olduğunu gördük. Bu oran kadınlarda yüzde 48.2 iken, erkeklerde anlamlı bir farkla yüzde 53.2 oranında. Araştırmada, erkeklerin görücü usulü evlenmeye daha yatkın olduklarını tespit ettik" ifadesini kullandı.

Yüzde 60 düğünlerin geleneklere uygun yapılmasını istiyor

'Düğünler yörenin geleneklerine uygun bir biçimde yapılmalıdır' önermesine katılım oranının yüzde 60.2 olduğunu belirten Akın, "Evli çiftlerin yüzde 64 oranında 'evet, yöresel geleneklere uygun olarak yapılmalıdır' diyerek katılım sağladığını gördük. Erkeklerin de yüzde 52.4 oranında katılımıyla, biraz daha geleneksel bakış açısından uzak tavır aldıklarını görüyoruz" dedi.

Yüzde 49.8 tuzlu kahve yapılmasını istiyor

Tuzlu damat kahvesi ile ilgili soruya yönelik açıklamasında Akın, "Tuzlu damat kahvesi geleneği yapılmalı mıdır, yapılmamalı mıdır diye sorduk. Yüzde 49.8 evet yapılmalıdır dedi. Genelde tuzlu damat kahvesini yapan hanımefendiler yüzde 51.8 oranında bu önermeye katılırlarken, kahveyi içen bey efendiler ise yüzde 47.6 oranında bu önermeye katıldıklarını ifade etti" diye konuştu.

Çeyiz geleneği gerekli görülmüyor

Yusuf Akın, "Çeyiz alıp verme gereklidir önermesinde yüzde 49.4 oranında katılım olduğunu gördük. Eğitim düzeyi yükseldikçe çeyiz geleneğine bakışın da gerekli olmadığına yönelik bir eğilimin oluştuğunu gördük. Burada düğün organizasyonunun çalgılı olup olmamasıyla ilgili de soru yönelttik. Bir düğün çalgılı olmalıdır sorusuna evet cevabını verenlerin oranı yüzde 56.8. Burada hanımefendilerin düğünün çalgılı olmasıyla alakalı eğilimlerini daha güçlü bir şekilde belirttiğini görüyoruz" dedi.

Kadınların yüzde 64'ü düğününü çalgılı istiyor

Kadınların yüzde 64.6'sının düğünün çalgılı olmasından yana olduğunu belirten Akın, "Beyefendilerde bu oranın yüzde 53.2 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bir düğün mevlidli olmalıdır sorusuna evet diyen erkeklerin oranı yüzde 44.4 iken, hanımefendiler 40.4 oranında evet cevabını verdiler" dedi.

Düğün konvoyu gerekli görülmüyor

"Gelenek olarak etrafımıza 'evet düğünümüz var, evleniyoruz, mutluyuz' şeklinde mesajı verdiğimiz düğün konvoylarıyla ilgili de sorular sorduk" diyen Akın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokaklarda görülür, arkasında çocuklar koşar, ön keserler, zarflar atılır. Eğlenceli bir ritüeldir. Araştırma genelinde bu başlık düğün konvoyu gereklidir önermesi en az desteği alan başlıklarımızdan birisi oldu. Eğitim düzeyi yükseldikçe bu ritüelin gerekliliğiyle alakalı da olumlu görüş beyan edenlerin oranında da anlamlı bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Düğün hediyesi olan altının ve paranın paylaşılması gereklidir sorusuna yüzde 56.6 evet diyor. Evlilerde bu oran yüzde 54.2 iken, henüz evlilik arifesinde olan sözlü ve nişanlılarda bu oranın yüzde 71 olduğunu görüyoruz."

Davetiye dijital ortamlardan paylaşılabilir

Akın, "Düğün davetiyesi dijital ortamlardan paylaşılabilir sorusunda yüzde 65 oranında katılım görüyoruz. Dijitalden davetiye gönderebiliriz diyenlerin oranı yüzde 65. Toplum burada bir mutabakat sağlamış. 45-54 yaş grubu buna yüzde 54.8 oranında katılırken, gençlerin dijitalden davetiye gönderme oranına yaşlılar göre çok daha fazla katılım sağladığını görüyoruz yüzde 74.4 oranıyla" dedi.
DHA
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