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Özhaseki: Şehrin istifade edeceği doğru işler geliyorsa 'evet' deyin

"Bizim AK Parti Genel Merkezi'nde tüm belediyelerimize, meclis üyelerimize talimatımız şu, şehrin istifade edeceği doğru işler geliyorsa 'evet' deyin. Olaya siyaseten bakmayın, ideolojik, takıntılı bir şekilde bakmayın. İyi bir iş mi 'evet' deyin"- "İstanbul'da da, Ankara'da da yüzde 97-98, her getirdikleri karara 'evet' demişiz. Hala 'AK Parti bizim önümüzü kesiyor' diyorlar"
21 Ağustos 2021 14:28
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Özhaseki: Şehrin istifade edeceği doğru işler geliyorsa 'evet' deyin

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, tüm belediyelere, meclis üyelerine şehrin istifade edeceği doğru işlere "evet" demeleri yönünde talimat verdiklerini, konuya siyaseten, ideolojik, takıntılı bir şekilde bakılmamasını istediklerini belirtti.

Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Yamula Barajı çevresinde sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan 7,5 milyon yıl öncesine ait fil, zürafa gibi hayvan fosillerinin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi'nin temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, Kayseri'de belediye başkanlığı yaptığı dönemde şehirde yaşanan sorunları anımsattı.

Özhaseki, kimseyi ayırmadan hizmet ettiklerini, AK Parti'nin siyasetinin de hizmet siyasetine dayalı olduğunu, buna rağmen ana muhalefet partisinin yapılan tüm hizmetlere karşı çıktığını belirtti.

Marmaray, Sabiha Gökçen gibi büyük projeler yapılırken de çeşitli tepkilerle karşılaştıklarını hatırlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bizim ana muhalefet partimizin iki ana stratejisi var. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve AK Parti karşıtlığı. Her ne yaparsa yapsın, Recep Tayyip Erdoğan kötüdür. Ülke terörden temizleniyor, 'olsun öldürmese daha iyi olur, İHA'lar SİHA'lar başımıza bela'. Evlatlarımızın katili adamlar, hayatı bize zehir ediyorlar. Terörden temizliyorsunuz, adamlar buna bile karşı çıkıyorlar. Grup başkanvekilleri diyor ki 'Ne yaparsanız yapın karşı çıkacağız', Allah sizin iyiliğinizi versin. Azeri dostlarımıza yardım ediyoruz karşılar, Akdeniz'i Türk gölü haline getireceğiz karşılar, doğal gaz çıkmış Karadeniz'de, seviniyoruz, karşılar, 'Ne olacak ki yaptığınız masrafa değer mi ki... Ne olur Türk insanı gibi düşünün, biraz yerli olun, sevinin. Ne yazık ki tam tersi tavır içindeler. İkinci bir stratejileri de yalan ve algılar. Belediye seçimleri öncesi ne demişlerse tersini yapıyorlar. 'Bir tek işçiyi, emekçiyi işten çıkarırsak namussuz ve şerefsiziz' dediler. Ne oldu İstanbul'da 12 bin kişiyi işten attılar. Parkta, temizlikte çalışan garibandan ne istiyorsunuz."

- "Türkiye'de 20 yıldır sessiz bir devrim yaşandı"

Çıkarılan işçilerin yerine 18 bin kişinin alındığını anlatan Özhaseki, "İYİ Parti'ye biraz pay vererek yüzde 15,15 paylaşmışlar. HDP'ye pay vererek, kendilerini iş başına getirenlere pay vererek... Bu şehrin öz gelirleri artar dediler, bir kuruşluk öz gelir üretmediler." dedi.

Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine karar için gelen maddelerin yüzde 98'ine "evet" dediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizim AK Parti Genel Merkezi'nde tüm belediyelerimize, meclis üyelerimize talimatımız şu, şehrin istifade edeceği doğru işler geliyorsa 'evet' deyin. Olaya siyaseten bakmayın, ideolojik, takıntılı bir şekilde bakmayın. İyi bir iş mi 'evet' deyin. İstanbul'da da, Ankara'da da yüzde 97-98, her getirdikleri karara 'evet' demişiz. Hala 'AK Parti bizim önümüzü kesiyor' diyorlar. İtiraz ettiğimiz bir iki noktada şu, İstanbul Büyükçekmece'de yeşil alanların üstüne kütle koyuyorlar, ona da mı 'evet' diyelim, 'hayır' diyoruz. İşte karşı çıktığımız tek tük olaylar bunlar. Türkiye'de 20 yıldır sessiz bir devrim yaşandı, çok iş yaptık ve daha yapmalıyız. Biz eser siyasetini önemsiyoruz."
Anadolu Ajansı
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