Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı.
|21 Ağustos 2021 14:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çalışmalarını yürütmek üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Güzergahında bulunan Nato Yolu Caddesi üzerinde aracını sık sık durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf da çektirdi.
Çocuklara oyuncak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği vatandaşlardan Ayşe Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmede heyecanlandığını söyledi.
Vatandaşlardan Zeynep Akgenç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Nasılsınız, iyi misiniz? Gördüğümüze sevindik' dediğini kaydederek, "Heyecanlandım. İzin isteyerek fotoğraf çektik." ifadelerini kullandı.
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