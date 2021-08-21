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Dili boğazına kaçan çocuğu otobüs şoförü kurtardı

Bingöl'de halk otobüsü şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.
21 Ağustos 2021 15:00
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Bingöl'de 5 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Ömer Katkay, seyir halindeyken anne kucağındaki bir çocuğun fenalaştığını fark etti. Güzergahını değiştirip Bingöl Devlet Hastanesi'ne doğru hareket etti.

Kısa bir süre içinde hastaneye yetiştirilen çocuğun, dilinin boğazına kaçtığı anlaşıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar da otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

"Vatandaşlık görevimizi yaptık"

Güzergah değiştirip çocuğu hastaneye yetiştiren sürücü Ömer Katkay, o anları şöyle anlattı:

"Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi güzergahında çalışırken, birden arabadan bağırış sesleri geldi. Ufak bir çocuk nöbet geçiriyordu. Güzergah ihlali yapıp hastaneye gittim. Kim olsa aynısını yapardı, vatandaşlık görevimizi yaptık. Sonradan hastaneyi aradık sağlığı da gayet iyi çok şükür."
DHA
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