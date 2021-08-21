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TSK ve MİT'in desteği ile Irak'ta tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen ve örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi.
21 Ağustos 2021 15:00
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TSK ve MİT'in desteği ile Irak'ta tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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