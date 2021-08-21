Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
|21 Ağustos 2021 20:49
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 21 Ağustos 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;
Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Soylu, şehit Uzman Onbaşı'nın ailesiyle görüştü
21 Ağustos 2021 20:43
|Fuat Oktay: İki ilimizi 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracağız
21 Ağustos 2021 19:39
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
21 Ağustos 2021 19:18
|Soylu, öğrencileri kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti
21 Ağustos 2021 18:24
|'Çingene Kız'ın replika parçaları Amerika'ya gönderildi
21 Ağustos 2021 17:46
|Başkan Fatma Şahin maaşını afetzedelere bağışladı
21 Ağustos 2021 17:40
|Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu o iddiayı yalanladı
21 Ağustos 2021 17:33
|Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
21 Ağustos 2021 17:31
|Muharrem İnce'den argo üslup
21 Ağustos 2021 16:57
|Bingöl Belediye Başkanı'nın acı günü
21 Ağustos 2021 16:52