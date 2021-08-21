İnternetten otomobil almak istedi, 119 bin lira dolandırıldı
|21 Ağustos 2021 15:18
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İddiaya göre, internet üzerinden bulduğu 126 bin 500 liralık hasarlı otomobili satın almak isteyen Mücahit Şahin, satıcıyla irtibata geçti. Satıcıyla fiyat konusunda anlaşan Şahin, aracı hasarlı olarak alabilmesi için vekalet verdi. Satıcı, aracı sigorta şirketinin teslim edebilmesi için anlaştıkları miktarın 119 bin lirasını şahıs hesabına, kalan miktarı ise kendi hesabına göndermesini istedi. Yıllarca biriktirdiği 119 bin lirayı havale eden Şahin, hayatının şokunu yaşadı.
Sahte ruhsat düzenleyip 119 bin lira dolandırıldık
Bütün işlemleri hemen hallederek otomobili almaya geldiklerini ifade eden Mücahit Şahin, "İnternet üzerinden arabayı gördük ve Bursa teslim olduğunu öğrendik. İrtibat numarasını aradık. Aracın bedeli olan 126 bin 500 lira üzerinden pazarlık yaparak 123 bin 500 liraya düştük. Sonra satıcıyı aradığımızda, 'Biz hasarlı oto alım-satım işi yapıyoruz' dedi. Fiyatın 119 bin lirasının, sigortalı araç sahibinin hesabına yatacağını söyledi. Noterden oto alım vekaleti vermemizi istedi. 'Ruhsat geldikten sonra size hesap bilgilerini vereceğiz. 119 bin lira şahsın hesabına, 2 bin lira da biz aracı olduğumuz için bize göndereceksiniz' dediler. Biz de ruhsata güvendik ve 119 bin lirayı gönderdik. Meğer sahte ruhsat düzenleyip bizi dolandırmışlar. Benim gibi 3 kişi daha bu aracı almak için para göndermiş. İşlemler banka üzerinden yapıldığı için bütün detaylar görünüyor. Olay sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Aracın ruhsat sahibi olduğunu belirtmesi üzerine biz parayı gönderdik, ancak kendisi dolandırıcıymış. Araç şu anda Bursa'da bulunan bir otomotiv firması önünde hasarlı olarak duruyor. Sonradan öğrendik ki aracın ruhsat sahibi başka biriymiş" diye konuştu.
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