https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İş yerinin sırlarını kopyalayan şimdi yandı

İşverene ait sır niteliğindeki bilgiyi kendi cep telefonuna indirerek, iş yerinin sır saklama yükümlülüğünü, gizlilik ile bilgi güvenliği kurallarına aykırılık davrandığı öne sürülen işçi 150 bin lira ceza ödeyecek. Yargıtay'ın emsal nitelikteki kararıyla birlikte, çalıştığı iş yerinin sırlarını dışarıya çıkartan işçilere cezai şart uygulanacak.
21 Ağustos 2021 15:20
+Aa- Yazdır
İş yerinin sırlarını kopyalayan şimdi yandı

Çalıştığı iş yerinde, sınavlara hazırlanmak gerekçesiyle sır niteliğindeki 51 adet bilgiyi kopyalayan mühendis, istifa ederek ayrıldı. Mühendis tazminat talebiyle, işveren ise para cezası talebiyle karşılıklı dava açtı. Davacı-karşı davalı işveren; mühendisin şirkette son derece gizli ve teknik projelerde sistem mühendisi olarak çalışmaya başladığını, istifa ederek ayrıldığını, ihbar süresinin sadece bir haftasına uyduğunu belirterek beş haftalık ihbar süresi için ihbar tazminatı borcu bulunduğunu öne sürdü. Mühendisin ayrılmadan önce elli civarında gizli belgeyi harici bir cihaza kopyaladığını, davacının kötü niyetli olduğunu, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin bilgi güvenliği politikası başlıklı 5. maddesine aykırılık teşkil ettiğini, bu nedenle cezai şart alacağının tahsilini talep etti. Davalı-karşı davacı mühendis ise davacı şirketin davalının istifasından hemen sonra dava açmamış olması ve şikayetten sonra huzurdaki davayı ikame etmiş olduğunu dile getirdi. Davanın kötü niyetli açıldığını, ihbar tazminatı talebinin ve cezai şart talebinin yerinde olmadığını, karşı dava olarak bir aylık ücret ile yıllık izin alacağını davalıdan tahsilini talep etti. İş Mahkemesi; davacı-karşı davalı tarafın cezai şart alacağı talebinin reddine, ihbar tazminatı talebinin kabulüne, davalı-karşı davacının ücret ve yıllık ücretli izin alacağı taleplerinin kabulüne karar verdi. Taraf avukatları kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, taraf vekillerinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Taraflar bu kez kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını ortadan kaldırdı, sır nitelikteki bilgiyi kopyalayan mühendisin ceza ödemesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay kararında, "Dosya içinde bulunan ve davalı işçiye imzalatılmış olan bilgi sistemi güvenlik kurallarının 5.3.2 maddesinde, 'İşverenden yazılı izin almaksızın kullanıcı ağlarını kullanarak şirketin dışındaki kişisel mail kutularına(şirket dışındaki kendi kişisel mail kutusu dahil) veya diğer mail adreslerine ticari ve ticari olmayan faaliyetleri ile ilgili bilgiler dahil olmak üzere, gizli bilgilerini gönderemez' ifadesi mevcuttur. Davacının işverene ait 51 adet bilgileri kendi cep telefonuna indirdiği tartışmasız durumdadır. Mahkemece bu konuda bilirkişi raporu alınmış olup kopyaların data niteliği taşıdığını ve çokluğu dikkate alındığında ders çalışmak için indirimin düşünülemeyeceği, davalı işçinin sır saklama yükümlülüğü aykırı davrandığı sonucuna varılmıştır.

Somut uyuşmazlıkta, davalı işçinin sır saklama yükümlülüğünü, gizlilik ile bilgi güvenliği kurallarına aykırılık davrandığı anlaşılmakta olup iş sözleşmesinin 11. maddesindeki cezai şartın koşulları oluşmuştur. Mahkemece Türk Borç Kanunu'nun 182/son maddesi değerlendirilerek indirim yönünden bir karar verilerek istekle ilgili hüküm kurulması gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi kararının, bozularak ortadan kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KDK'nin girişimiyle 'çöp taksi' ifadesi 'sıfır atık toplama aracı' olarak değiştirildi
21 Ağustos 2021 09:46		 Banka havale işlemlerinde sebebi yazılmazsa 'borç' sayılıyor
21 Ağustos 2021 09:15
İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesi durduruldu
20 Ağustos 2021 21:51		 Yargıtay: Boşanma davasını ilk açan taraf kusurlu
20 Ağustos 2021 20:36
28 Şubat davasında 14 hükümlüden 6'sı tutuklandı
20 Ağustos 2021 17:12		 Sayıştay'dan bir günde birden fazla huzur hakkına yeşil ışık!
20 Ağustos 2021 16:03
AYM, ölü doğum davasında hak ihlali kararı verdi
20 Ağustos 2021 11:38		 'Ses sanatçısı' ile nikahsız yaşayan 'polisi' Danıştay affetmedi!
20 Ağustos 2021 09:41
Buraya park yasak diyen esnaf 'İşgalcilikten' yargılanacak
20 Ağustos 2021 07:56		 Polis merkezindeki ölümde, 1 komiser yardımcısı tutuklandı
19 Ağustos 2021 22:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:04 - Dr. Akelma: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum16:02 - Kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltında16:01 - İki doz aşılıların ağır hastalık geçirmesinin sebebi nedir?16:00 - 1,5 milyondan fazla gurbetçi, ana vatanda hasret giderdi15:56 - 'Aşılama sonrası sağlık çalışanlarında vefat haberi almadık'15:53 - Instagram'da büyük tuzak! Bu linke sakın tıklamayın
15:52 - Karadeniz'de en büyük keşfin yıl dönümü15:47 - Merkel telefonunu açık unuttu: Görüşme sırasında telefon çaldı15:42 - Yunanistan, Türkiye sınırında 40 km'lik duvar ördü!15:36 - Milli Eğitim Bakanı Özer'den çevrim içi sınav açıklaması15:31 - Heybeliada'daki orman yangını söndürüldü15:29 - Öğretmenler odasının dolabını açınca şaşkına döndüler
15:20 - İş yerinin sırlarını kopyalayan şimdi yandı15:18 - İnternetten otomobil almak istedi, 119 bin lira dolandırıldı15:13 - Trabzon Havalimanı, yeniden uçuşlara açıldı15:11 - VHKİ'nin özel hizmet tazminatı hangi halde değişir?15:00 - Aile Bakanlığı 4/B'li personelin tercih sonuçlarını açıkladı
15:00 - Dili boğazına kaçan çocuğu otobüs şoförü kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru
Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
3600 ek göstergede Memur-Sen ve Kamu-Sen'in yaklaşımları
Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
Banka havale işlemlerinde sebebi yazılmazsa 'borç' sayılıyor
Testli günler başlıyor: Aşı olmayanın hayat burnundan gelecek!
'Daire 16'nın isyanı sosyal medyada gündem oldu
Yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 2
Toplu sözleşmenin patenti 2
marmara bölgesinde yaşamak 1
çay vereyim içersin 1
mutfaktaki erkek 1
iğne 2
insan avı 1
şu anda dinlenen türkü 2
kadrolu mutfak sineği 1
en dokunaklı film sahnesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam