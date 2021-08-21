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Yunanistan, Türkiye sınırında 40 km'lik duvar ördü!

Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle birlikte binlerce kişi ülkeden kaçarak batılı ülkelere gidebilmek için umut yolculuğuna çıkıyor. Afgan vatandaşlarının bu kaçışı büyük bir mülteci akınına dönüşmesi beklenirken bu konuda önlem alan ilk ülkelerden biri Yunanistan oldu.
21 Ağustos 2021 15:42
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Yunan yetkililer, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası ülkeye olası bir göç akınına karşı Türkiye ile sınırına 40 km uzunluğunda bir duvar ördüğünü ve gözetleme sistemi kurduğunu açıkladı.

Ülkenin vatandaşları korumaktan sorumlu bakanı Michalis Chrisochoidis, "Pasif bir şekilde olası sonuçları bekleyemeyiz" dedi.

Meriç Nehri sınırındaki bölgeyi dün ziyaret eden Chrisochoidis, "Sınırlarımızı bundan sonra da kimse ihlal edemeyecektir" diye konuştu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Yunanistan, Türkiye'nin geçtiğimiz yılın Şubat ayında artık Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını söylemesi üzerine sınır güvenliğini artırmaya karar vermişti. Sınırda zaten varolan 10 kilometrelik bariyerin güçlendirileceği, 26 kilometre daha ekleneceği belirtilmişti.

Türkiye, Afganistan'da binlerce kişi ülkeden kaçarak başka ülkelere sığınmaya çalışırken Avrupa ülkelerine göç dalgası karşısında üzerlerine düşen sorumluluğu almaları çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde zaten üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağı, bu durumun "herkes için ciddi bir meydan okuma" teşkil edeceği uyarısında bulunmuştu.

Erdoğan, "Gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgası kaçınılmaz" diye konuşmuştu.

2020'DE YAŞANAN SINIR KRİZİ

Suriye'nin İdlib bölgesinde yürüttüğü harekata Avrupa Birliği ülkelerinin desteğini almaya çalışan Türkiye, geçen yılın Şubat ayında artık Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını söylemişti.

Bu açıklama üzerine binlerce mülteci Yunanistan sınırına yönelmiş ve sınırı geçmeye çalışan mülteciler sık sık gözyaşartıcı gaz kullanan Yunan sınır muhafızları ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmişlerdi.

Binlerce mültecinin sınıra yöneldiği haftalar süren krizden sonra Yunanistan 120 kilometrelik sınırda önlemlerini artırmaya karar vermişti.

Yunanistan polisi, sınır önlemleri kapsamında ayrıca mülteci ve göçmenleri caydırmak amacıyla güçlü gezici sirenlerin denendiğini ve güvenlik kamerası sisteminin de sınırın tamamını kapsayacak şekilde güçlendirildiğini açıklamıştı.

Kriz koronavirüs salgınının yaygınlaşmasıyla ve mültecilerin sınırdan çekilmesiyle yatışmıştı.
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