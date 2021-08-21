https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Aşılama sonrası sağlık çalışanlarında vefat haberi almadık'

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşılamanın önemine değinerek, "Yaklaşık 20 aydır süren pandemi sürecinin ilk 18 ayında maalesef çok sayıda sağlık çalışanımızı hem ağır hastalık seyriyle hem de vefatla kaybettik. Aşılama programı sonrasında haziran ayından itibaren sağlık çalışanlarında herhangi bir vefat haberi almadık. Bu aşının başarısını gösteriyor" dedi.
21 Ağustos 2021 15:56
+Aa- Yazdır
'Aşılama sonrası sağlık çalışanlarında vefat haberi almadık'

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Delta varyantına değinen Uzman Dr. Toker, "Delta varyantı sayısı son günlerde hızla artmaya devam ediyor. Çünkü delta varyantı koronavirüste bulaştırıcılığı daha fazla olan bir varyasyon şekli o yüzden de bir kişiden çok fazla kişiye bulaşmasından dolayı da vaka sayılarımız hızla artıyor. Delta varyantı da diğer varyasyonların ilk şekli gibi kişiden kişiye bulaşıyor. Solunum salgınıyla, konuşma, öksürük, hapşırma sonucunda çıkan vücut salgılarıyla virüs bulaşıyor. Yalnız şöyle bir şey var; hastalarımız bu dönemde artık eskisi kadar nefes darlığı yerine öksürük, solunum salgılarında artma, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi semptomlarla başvurmaya başladı" diye konuştu.

'BİRÇOK HASTAMIZDA DELTA VARYANTI MEVCUT

Dr. Toker, çok sayıda delta varyantı tanısı konulan hasta olduğunu kaydederek, "Şu an birçok hastamızda delta varyantı mevcut. Aşılama programlarına uyulmadığı takdirde bu delta varyantının bulaştırıcılığı da daha fazla olduğu için hem daha hızlı yayılacak hem de ne kadar çok kişi virüsle enfekte halde olursa yeni varyasyonların oluşma ihtimali artıyor. Virüs yükü toplumda ne kadar fazla olursa yeni varyasyonlar yeni mutasyonlar önümüzdeki aylarda mutlaka oluşacaktır. Bu pandemi sürecinin bu kadar uzun sürmesinin nedeni bu. Çok sayıda kişi virüs taşıdığı takdirde kişiden kişiye aktarımlar esnasında mutasyonlar gelişiyor. Bu da maalesef pandeminin daha uzun süreler devam etmesine neden olacak. O yüzden toplumsal bağışıklığı sağlamamız, aktif bir şekilde aşılanmamız çok önemli" ifadelerini kullandı.

'HAZİRAN'DAN İTİBAREN VEFAT HABER ALMADIK'

Dr. Toker, aşılamanın önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı gerekli aşılarda 2 doz Sinovac'tan sonra bağışıklığın düşmesinden sonra 3'üncü dozun yapılması gerektiğini açıkladı. BioNTech içinde aynısı geçerli 2'nci doz mutlaka antikor bağışıklık seviyesini yükseltmek için yapılmalı. O yüzden sisteme 3'üncü doz tanımlandığı halde gidip yaptırmadığınız takdirde ilk iki doz aşının koruyuculuğu azaldığı için yaptırdığınız doz boşa gidiyor, sizin yine hastalık riskiniz meydana geliyor. Sisteme tanımlanan aşıları mutlaka yaptırmak gerekiyor. Özellikle vakitlerini takip edip, gerekli aralıklarla yaptırmak gerekiyor. Aşının önemini şu şekilde vurgulamak istiyorum; yaklaşık 20 aydır süren pandemi sürecinin ilk 18 ayında maalesef çok sayıda sağlık çalışanımız hem ağır hastalık seyriyle hem de vefatla kaybettik. Aşılama programı sonrasında haziran ayından itibaren herhangi bir vefat haberi almadık. Bu aşının başarısını bize Türkiye çapında gösteriyor. Sağlık çalışanlarımız 3'üncü dozlarını vakitleri gelir gelmez oldular. Halkımızdan da devam dozlarını yakinen takip edip, vurulmalarını tavsiye ediyorum."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dr. Akelma: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum
21 Ağustos 2021 16:04		 İki doz aşılıların ağır hastalık geçirmesinin sebebi nedir?
21 Ağustos 2021 16:01
1,5 milyondan fazla gurbetçi, ana vatanda hasret giderdi
21 Ağustos 2021 16:00		 Heybeliada'daki orman yangını söndürüldü
21 Ağustos 2021 15:31
Öğretmenler odasının dolabını açınca şaşkına döndüler
21 Ağustos 2021 15:29		 Dili boğazına kaçan çocuğu otobüs şoförü kurtardı
21 Ağustos 2021 15:00
Evlilik tabuları değişiyor! Düğün konvoyu ve tuzlu kahve detayına bakın!
21 Ağustos 2021 14:11		 'Daire 16'nın isyanı sosyal medyada gündem oldu
21 Ağustos 2021 12:48
Yoğun Bakım Derneği'nden uyarı: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım
21 Ağustos 2021 12:39		 Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor
21 Ağustos 2021 12:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:04 - Dr. Akelma: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum16:02 - Kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltında16:01 - İki doz aşılıların ağır hastalık geçirmesinin sebebi nedir?16:00 - 1,5 milyondan fazla gurbetçi, ana vatanda hasret giderdi15:56 - 'Aşılama sonrası sağlık çalışanlarında vefat haberi almadık'15:53 - Instagram'da büyük tuzak! Bu linke sakın tıklamayın
15:52 - Karadeniz'de en büyük keşfin yıl dönümü15:47 - Merkel telefonunu açık unuttu: Görüşme sırasında telefon çaldı15:42 - Yunanistan, Türkiye sınırında 40 km'lik duvar ördü!15:36 - Milli Eğitim Bakanı Özer'den çevrim içi sınav açıklaması15:31 - Heybeliada'daki orman yangını söndürüldü15:29 - Öğretmenler odasının dolabını açınca şaşkına döndüler
15:20 - İş yerinin sırlarını kopyalayan şimdi yandı15:18 - İnternetten otomobil almak istedi, 119 bin lira dolandırıldı15:13 - Trabzon Havalimanı, yeniden uçuşlara açıldı15:11 - VHKİ'nin özel hizmet tazminatı hangi halde değişir?15:00 - Aile Bakanlığı 4/B'li personelin tercih sonuçlarını açıkladı
15:00 - Dili boğazına kaçan çocuğu otobüs şoförü kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru
Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
3600 ek göstergede Memur-Sen ve Kamu-Sen'in yaklaşımları
Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
Banka havale işlemlerinde sebebi yazılmazsa 'borç' sayılıyor
Testli günler başlıyor: Aşı olmayanın hayat burnundan gelecek!
'Daire 16'nın isyanı sosyal medyada gündem oldu
Yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu anda dinlenen türkü 2
rüya 1
ilk kez uçağa binen insan 1
uyurken yastıkların dibine gömülmek 1
avustralyada araba fiyatları 2
ambulans siren sesi 2
Ali mühendis 2
pul biber 2
ben şeker kullanmıyorum 1
mutfaktaki erkek 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam