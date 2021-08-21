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Kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltında
Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbedip videosunu çeken kişiler gözaltına alındı.
|21 Ağustos 2021 16:02
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bugün Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde gerçekleştiği belirlenen ve sosyal medyada yayımlanan bir kişinin kıyafetlerinin çıkarılarak darbedildiğine ilişkin videoyla ilgili çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma sonucu, söz konusu kişilerin gözaltına alındıkları ve haklarında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.
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