Varlık Fonu'na geçen KİT'lerdeki personelin nakil hakkı var mı?

2019 yılında BOTAŞ'ta mühendis (kapsam dışı personel) olarak işe başladım. Kurumun hisselerinin 2017'de Varlık Fonu'na devredildiğini biliyorum. Şu andaki statüsü tam olarak nasıl, özelleştiğinde durumum ne olur?

Türkiye Varlık Fonu sermaye piyasalarındaki araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla 6741 sayılı Kanunla kurulmuştur.

Kanunun 4. maddesinde, iktisadi devlet teşekkülleri ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ile varlıkları ve iştiraklerindeki kamu paylarından Cumhurbaşkanı tarafından Fona aktarılmasına karar verilenler Fonun kaynakları arasında sayılmıştır. Kanunun 8. maddesinde ise Fona tanınan muafiyet ve istisnalar düzenlenmiştir. Buna göre; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu personelinin tabi olduğu pek çok kanun ve kanun hükmünde kararname ile ikincil düzenlemeler Fon hakkında uygulanmayacaktır. Uygulanmayacak düzenlemeler arasında Devlet Memurları Kanunu, 4046 sayılı Kanun, Kamu Konutları Kanunu, Taşıt Kanunu ve kamu ihalelerine ilişkin kanunlar ile 233, 399 ve 631 sayılı KHK'ler de yer almaktadır. Ancak bu muafiyet ve istisnalar Fon hakkında geçerli olup, Cumhurbaşkanı kararıyla Fona aktarılan iktisadi devlet teşekkülleri ile bunların müessese, işletme ve işletme birimleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini kapsamamaktadır. Başka bir ifadeyle Fona aktarılan KİT'ler hakkında 4046 sayılı Kanun da dahil istihdama ve diğer hususlara ilişkin olarak tabi oldukları mevzuatın uygulanmasına devam edilecektir.

BOTAŞ; 1974 yılında kurulmuş, 1995 yılında KİT olarak yapılandırılmış ve 24 Ocak 2017 tarihinde Fona aktarılmıştır. BOTAŞ 399 sayılı KHK'nin geçici 9 ve ek 1. maddeleri kapsamında yönetim kademelerinde işçi statüsünde (kapsam dışı) personel istihdam eden bir kuruluştur. Fona aktarılmayla birlikte BOTAŞ personelinin statüsünde veya tabi olduğu mevzuatta bir değişiklik olmamıştır.

Özelleştirilen kuruluşların personelinin nakline ilişkin hususlar 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi ile 657 sayılı Kanunun 4/B ve maddesi ve bu maddeye dayalı olarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda düzenlenmiştir.

4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre;

Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tabi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından nakledilecektir.

Kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa açıktan veya naklen atananlar nakil hakkından yararlanamamaktadır.

Özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlar Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sayfasında yer alan listede sayılmakta olup bu kuruluşlar arasında BOTAŞ yer almamaktadır. Dolayısıyla şu an için BOTAŞ'ın özelleştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak gelecekte yapılacak muhtemel bir özelleştirmede kuruluşta genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına memur statüsünde nakil hakkı bulunmaktadır. Mühendis unvanlı personel de dahil yukarıda sayılanlar dışında kalan kapsam dışı ve kapsam içi personel ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında öğrenim durumuna göre idari büro görevlisi veya idari destek görevlisi unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanacaktır.

Sonuç olarak, Türkiye Varlık Fonuna aktarılmış KİT'lerin mevcut statülerinin değişmediğini, bu kuruluşların özelleştirilmesi halinde nakle tabi personel hakkında 4046 sayılı Kanunun 22. maddesinin uygulanacağını, nakil hakkı bulunmayan kapsam dışı ve kapsam içi işçi personelin ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu idarelerine atanacağını değerlendirmekteyiz.