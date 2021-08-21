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Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez:- "Hem jandarma hem polis hem de sınır birliğimiz uyum içinde ve teknolojinin her tüm imkanlarından, İHA ve termal kameralardan yararlanarak 'sınır namustur' bilinciyle görev yapıyor"
21 Ağustos 2021 16:48
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Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bölgeye gönderilen takviye birliklerle İran sınırında güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.

Bilmez; İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen ile Çaldıran ilçesinin İran sınırına geldi.

Van ve Ağrı ilerinde Türkiye-İran sınırına inşa edilen modüler beton duvarı çalışmalarını inceleyen Bilmez, Kırbıyık ve beraberindekiler, sınır hattındaki güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Temmuz'dan sonra diğer illerden gelen takviye birliklerle sınır hattında güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğunu söyledi.

Güvenlik duvarı çalışmalarının yanı sıra kolluk kuvvetlerinin gece gündüz sınırı kontrol altında tuttuğunu anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Son gelişmelerden sonra diğer illerden takviye birlikler burada görev yapan jandarmanın desteğine gönderildi. Bunlar, 3'ü komando bölüğü, 1'i de komando taburu. Ama sadece bununla sınırlı değil, Emniyet Genel Müdürlüğümüz de bu bölgeye 50 zırhlı araç ve 35 tim personel desteği verdi. Hem sınırda çalışan yüklenici firmaların güvenliğini sağlamak hem sınır birliklerine hem de ikinci hatta görev yapan jandarmaya destek olmak üzere 750 personel bölgeye gönderildi. Bunların 500'ü Çaldıran sektöründe, 250'si de Saray sektöründe görev yapmakta. Hem jandarma hem polis hem de sınır birliğimiz uyum içinde ve teknolojinin tüm imkanlarından, İHA ve termal kameralardan yararlanarak 'sınır namustur' bilinciyle görev yapıyor."

- "6 kilometrelik bölümde duvar çalışması tamamlandı"

Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul da 295 kilometrelik İran hududunu 6 hudut taburu, 3 komando taburu, keşif ve komando bölükleri ve zırhlı araçlarla korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Bölgede ilave 2 hudut karakolunun yapımının devam ettiğini belirten Ertuğrul, "Bölgede elektro optik kule çalışmaları devam ediyor. 58 gözetleme, 45 haberleşme kulesinin alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı ve test aşamasına gelindi. Bölgede 64 kilometrelik kısımda 3 etap halinde modüler beton duvarı çalışması yapılıyor. İkinci etabın 6 kilometrelik bölümünde duvar çalışması tamamlandı. Üçüncü etapta da yaklaşık 200 metrelik duvar çalışması başladı. Birinci etapta da mayın temizleme çalışmalarına müteakip duvar çalışmaları başlayacak. Kritik bölgelerde duvar, hendek, jiletli tel çekimine ağırlıklı olarak devam ediliyor." şeklinde konuştu.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen ise şöyle konuştu:

"Hudut birliklerinin hemen gerisinde güvenlik korucularından, komandolarımızdan ve iç güvenlik timlerimizden oluşan 54 unsurla beraber, 12 sabit yol kontrol noktası, 8 bindirme kontrol noktası ve 65 şok yol kontrol noktasında kararlılıkla düzensiz göçmen hareketlerini önlemeye yönelik aldığımız tedbirleri uygulamaktayız. Bu faaliyetlerimizi diğer güvenlik kuvvetleriyle koordineli şekilde kararlılıkla sürdürmekteyiz. Mardin, Elazığ, Sarıkamış ve Muş'tan gelen komandolarımızla bu faaliyeti yürütüyoruz."
Anadolu Ajansı
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