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Komiser yardımcılığında 10 soru 10 cevap

Emniyet Genel Müdürlüğü bu ay içerisinde ilana çıkarak 925 erkek, 75 kadın komiser yardımcısı adayı alınacağını duyurdu. Bu sınava dair sık sorulan 10 soruya cevap veriyoruz.
21 Ağustos 2021 17:55
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Komiser yardımcılığında 10 soru 10 cevap

Emniyet Genel Müdürlüğü bu ay içerisinde ilana çıkarak 925 erkek, 75 kadın komiser yardımcısı adayı alınacağını duyurdu. Başvuru tarihleri 19-31 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Tıklayınız.
Sınav.memurlar.net adresindeki online paket için tıklayınız.

Komiser Yardımcılığı alımı ile ilgili sizden gelen ve merak edilen sorulara dair dosyamızı mutlaka okuyunuz.

1. Kazandığım takdirde sağlık raporu alacak mıyım?

Cevap: Sınavı kazandığınız ve eğitime gittiğinizde tekrar rapor alma durumu bulunmamaktadır.

2. Başvuru şartlarında 2 yılını tamamlamış olmak şartı var, ben 23 Ağustosta 2 yılımı dolduruyorum başvurabilir miyim?

Cevap: 19-31 Ağustos aralığında başvuru yapılabildiği için başvurabilirsiniz.

3. Fiziki yeterlilik sınavı kaldırıldı diye söylendi. Sadece yazılı sınav mı yapılacak?

Cevap: Resmi gazetede yakın zamanda yapılan değişiklikler oldu, fiziki yeterlilik sınavının kaldırıldığı yönünde herhangi bir ibare bulunmamaktadır bu da yeniden düzenleme yapılmazsa fyt sınavının devam edeceğinin göstergesidir.

4. Eğitim yatılı mı olacak?

Cevap: Kurs yatılı yapılmaktadır.

5. Bir ay önce 4 ay kısa süreli durdurma cezası aldım başvuru hakkım bulunuyor mu?

Cevap: Bir önceki alım dahil şartlarda son iki sene içerisinde kısa süreli durdurma ve meslek hayatı boyunca uzun süreli durdurma cezası almamış olmak gerekiyordu. Bu alımda aranan şartlarda kısa ve uzun süreli durdurma cezaları süresi içinde kurs ve seçmelere girmeyi önler maddesi eklendiğinden dolayı süresi içinde cezanız olduğu için hakkınız bulunmamaktadır.

6. Yazılı sınavda baraj puanı kaçtır?

Cevap: Bugüne kadar 60 olan baraj puanı resmi gazetede yapılan değişiklikle beraber 70 puana yükseltildi.

7. Okulda evci izni veriliyor mu ?

Cevap: Cuma günü mesai bitimi sonrasından pazar akşamına kadar evci izni verilmektedir.

8. Yazılı sınavda neler soruluyor? Toplam kaç soru var?

Cevap: Toplam 100 adet sınav sorusu yapılan protokol gereği Anadolu Üniversitesi tarafından güncel mevzuata göre, çoktan seçmeli, 5 cevap şıklı, 2 kitapçık türünde hazırlanmaktadır. Sınav soruları; Polis Meslek Mevzuatı (%30), Ceza Muhakemesi Hukuku (%10), Ceza Hukuku (%10), Anayasa Hukuku (%10), İdare Hukuku (%10), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), İnsan Hakları (%10), Genel Kültür (%10) şeklinde olup sınav süresi 120 dakikadır.

9. Eğitim süresi ne kadardır?

Cevap: Dönemine göre 9-12 ay arası değişmektedir.

10. Misyon sınavını kazandım ama 2023'e kadar gitmem zor görünüyor. Komiserlik sınavına başvuru hakkım var mı?

Cevap: Evet başvurabilirsiniz.

Memurlar.net forumundaki emniyet mensuplarının bilgi paylaşımlarını görmek için tıklayınız.
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