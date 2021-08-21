TÜBİTAK'tan 'TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla' ilgili açıklama

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan iddialara yönelik kamuoyunun aydınlatılması gereğinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kuruluşlarından TÜBİTAK'ın, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin bilim ve teknolojideki yönünü belirlediği, değişen ihtiyaç ve önceliklere katkı vermek üzere destek programları vasıtasıyla daima ülke yararını gözettiği ifade edildi.

TÜBİTAK'ın öncelikli görevinin gençlerin ufkunu genişletmek, bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri ve teknoloji yıldızlarını desteklemek olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında belli aralıklarla kurumumuzu yıpratmaya yönelik asılsız iddialar yer almaktadır. Geçen yıl bu zamanlarda olduğu gibi bugün de TÜBİTAK tarafından yıllardır düzenlenmekte olan Elektrikli Araç (EC) ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışlarına yönelik gerçeği yansıtmayan bir habere yer vermişlerdir."

Açıklamada, TÜBİTAK'ın Elektrikli Araç Yarışlarını 2005'ten, İnsansız Hava Araçları Yarışlarını da 2016 yılından bu yana düzenlediği ifade edildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ise ilk olarak 2018 yılında TÜBİTAK'ın ilgili kuruluşu olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlendiği belirtilen açıklamada, geçmişi TEKNOFEST öncesine dayanan söz konusu yarışların, son 4 yıldır TEKNOFEST çatısı altına alındığı ve bu isimle markalaştığı bildirildi.

Yarışmaların TEKNOFEST kapsamında düzenlenmeye başlamasıyla ulaşılan öğrenci ve takım sayılarının önemli oranda arttığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca öğrencilerimiz, geliştirmiş oldukları araç ve teknolojileri TEKNOFEST kapsamında 7'den 77'ye 1 milyondan fazla ziyaretçi ile tanıştırma imkanına kavuşmuştur. Böylece halkımızın gençlerimize olan güveni pekişmiş, gençlerimizin de motivasyonu önemli ölçüde yükselmiştir.

Son derece üzüntü ile karşıladığımız asılsız ve mesnetsiz iddiaların aksine ilgili yarışlar kapsamında TÜBİTAK tarafından ayrılan bütçenin tamamı, daha önceki yıllarda olduğu gibi yarışmacı gençlerin malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, onları teşvik için ödül desteğinde bulunmak ve yarışma organizasyonları için kullanılmaktadır. Zaten ilgili kanun ve mevzuatlar gereği TÜBİTAK'ın herhangi bir vakfa, derneğe ya da kuruluşa bağış ya da ödeme yapması mümkün değildir.

Gençlerimizin dünyada söz sahibi olabilmeleri, ülkemizin bilim ve teknolojideki gelişimine katkı sunabilmeleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onları desteklemeye ve tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz."

T3 Vakfından "TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla" ilgili iddialara ilişkin açıklama:

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), gündeme getirilen iftiralara ilişkin olarak, "Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bir kez daha gündeme getirilen iftiralara cevabımızdır. Bunlarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar." ifadelerine yer verildi.

Paylaşıma eklenen açıklamada, T3 Vakfı'nın 73 paydaşıyla birlikte 4 yıldır dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenlediği belirtildi.

TEKNOFEST paydaşlarının, bu organizasyonda yarışmalar düzenlediği, bu yarışmalara katılan gençlere projelerini gerçekleştirme imkanı sunduğu, malzeme destekleri, ödüller verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakfımız bu organizasyondan 1 kuruş gelir elde etmiyor, bilakis hem maddi katkı sunuyor hem de binlerce gönüllümüzle birlikte bu işe öncülük ediyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da TEKNOFEST'in paydaşlarımızdan biri. 2005'den beri düzenlediği Elektrikli Araç Yarışları ile 2016'dan beri düzenlediği İHA Yarışmalarını, 4 yıldır TEKNOFEST'te düzenliyor, böylece çok daha geniş kitlelerle buluşuyor. TÜBİTAK tıpkı diğer paydaş kurumlar gibi bu yarışmalarla ilgili vakfımıza herhangi bir ödeme yapmıyor, para aktarmıyor. Kendi düzenlediği yarışmaları kendi imkanlarıyla doğrudan gerçekleştiriyor.

Biz TEKNOFEST'e öncülük etmekten gurur duyuyor, Mütevelli heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Bayraktar'ın ülkemize yaptığı hizmetler ile iftihar ediyoruz. İftiralarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Bu iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar. Takdir yüce milletimizin."

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir anlayış var ki maalesef; Ne yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyor. 'Gelin el ele ülkemize faydalı bir iş yapalım.' desen; Aynı fütursuz hevesi, usanmaz enerjiyi maalesef bulamazsın! Hayat kısa. Onu iyiye, doğruya, güzele, faydalıya harcarken yorulmalı..." ifadelerini kullandı.