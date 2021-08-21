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Bingöl Belediye Başkanı'nın acı günü

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi Saadet Arıkan, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
21 Ağustos 2021 16:52
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Bingöl Belediye Başkanı'nın acı günü

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi Saadet Arıkan, 19 Ağustos tarihinde rahatsızlığı artınca Bingöl Devlet Hastanesinden Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada 2 gün boyunca tedavisi devam eden Başkan Arıkan'ın annesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Belediye Başkanı Arıkan annesi Saadet Arıkan'ın yarın memleketi Bingöl'de Yukarı Akpınar köyü mezarlığında defnedileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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