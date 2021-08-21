Bingöl Belediye Başkanı'nın acı günü
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi Saadet Arıkan, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
|21 Ağustos 2021 16:52
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Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın annesi Saadet Arıkan, 19 Ağustos tarihinde rahatsızlığı artınca Bingöl Devlet Hastanesinden Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada 2 gün boyunca tedavisi devam eden Başkan Arıkan'ın annesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Belediye Başkanı Arıkan annesi Saadet Arıkan'ın yarın memleketi Bingöl'de Yukarı Akpınar köyü mezarlığında defnedileceği öğrenildi.
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