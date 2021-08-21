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Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı bile şaşırttı

İzmir'de, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda devriye gezen İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, insanların duygularını sömürürken yakaladığı dilencinin üzerinden çıkan bin 164 lira paraya el koydu. Dilenci, çeşitli yalanlarla ele geçirilen parayı bir günde kazandığını söylerken, şahsın üzerinden çıkan paralar ekipleri bile şaşırttı.
21 Ağustos 2021 16:54
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir dilencinin elinde eski bir reçete ile duygu sömürüsü yaparak ilaç parası istediğini gördü. Zabıta ekipleri tarafından zabıta karakoluna götürülerek üst araması yapılan dilencinin üzerinden tam bin 164 lira para çıktı.

"Ben çalmadım, zorla da almadım"

Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci, "Ben çalmadım, zorla da almadım, istedim yani. Bir daha beni dilenirken görürseniz namerdim" diye konuştu. Zabıta ekipleri de, dilenciyi bir daha dilenmemesi konusunda uyardı.

1 günlük kazancıymış

Öte yandan dilencinin karakoldaki zabıta ekiplerine, "Parayı dünden bu yana topladığını" belirtmesi herkesi şaşırttı. Bir günlük kazancı bin 164 lira olan dilenciye, Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı. Paralara el koyan zabıta memurları, kamunun mülkiyetine geçirmek üzere tutanak düzenledi.

Zabıta Daire Başkanı Gökhan Daca'dan İzmirlilere çağrı var

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca olayla ilgili, "Sevgili İzmirli vatandaşlarımızın kent güvenliği ve huzurları için çalışan, sokaktaki bu faaliyetleri men eden ekiplerimizce artan desteğinizi bekleriz. İzmirli vatandaşlarımızı duygusal olarak sömüren, alandaki varlıklarını devam ettiren bu şahıslara, oluşturdukları olumsuzluklar sebebiyle sevgili İzmirlilerden bu faaliyetlere müsaade etmemelerini temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

1 yılda 573 dilenciye işlem

Son bir yıl içerisinde 573 dilenciye işlem yaptığı öğrenilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bünyesinde bulunan motorize ve gezici ekiplerle, Kemeraltı Çarşısı ve Konak Meydanı'nda yaya devriye şeklinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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