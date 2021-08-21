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Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir cami şantiyesinde çıkan kavgada başına taş fırlatılan işçi öldü, şüpheli gözaltına alındı.
21 Ağustos 2021 17:14
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Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lodumlu Camisi'nin inşaatında çalışan Gökhan Kavak ile Nurettin Akkaya arasında kavga çıktı.

Akkaya, aynı şantiyede çalışan işçilerin kavgaya müdahale ettiği sırada yerden aldığı taşı Kavak'a fırlattı.

Başından yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kavak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Akkaya yakalandı.
Anadolu Ajansı
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