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Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir cami şantiyesinde çıkan kavgada başına taş fırlatılan işçi öldü, şüpheli gözaltına alındı.
|21 Ağustos 2021 17:14
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Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lodumlu Camisi'nin inşaatında çalışan Gökhan Kavak ile Nurettin Akkaya arasında kavga çıktı.
Akkaya, aynı şantiyede çalışan işçilerin kavgaya müdahale ettiği sırada yerden aldığı taşı Kavak'a fırlattı.
Başından yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kavak hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan Akkaya yakalandı.
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