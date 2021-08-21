Memurlar, işçilere verilen artış kadar zam bekliyor
|21 Ağustos 2021 17:18
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2 Ağustos'ta başlayan memur toplu sözleşmelerinde hala bir sonuca ulaşılamadı. Takvime göre görüşmelerin yarın (22 Ağustos) nihayete erdirilmesi gerekiyor, aksi durumda hakem kuruluna başvuru süreci başlayacak.
İşçi toplu sözleşmelerinde hükümet, asgari ücret düzeyinde maaş alan işçi ücretlerine aylık 500 TL seyyanen zam yapmış, her kıdem yılı için 7 TL kıdem ücreti kararlaştırmıştı. Ayrıca 2021 yılının ilk altı ayı için %12, 2021 yılının ikinci altı ayı ile 2022'nin ilk ve ikinci altı ayları için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam kararı almıştı.
Memur toplu sözleşmelerinde ise 12 Ağustos'ta sadece oransal zam teklifi yapılmıştır. 2022 için yüzde 5+yüzde 6 ile enflasyon farkı, 2023 yılı için de yüzde 6 + yüzde 6 ile enflasyon farkı teklifi gelmişti. Ayrıca Bakan Vedat Bilgin ek gösterge ve sözleşmeliye kadro için iyimser vaatlerde bulunmuştu. Memur Sen ise bu teklifi kabul etmeyeceğini belirtmişti.
Bugün itibariyle görüşmeler ve müzakereler hala arka kapılar üzerinden yapılmaya devam edilse de bir sonuca ulaşmış değil. Memurlar.net'te 20 Ağustos'ta yayımlanan haberde hükümetin oransal zam önerisini birer puan artıracağı, bunlara ek olarak da en az 100 TL seyyanen zam teklifini ve yüzde 1 refah payının verilmesinin de gündemde olduğuna dikkat çekilen bir kulis habere yer verilmişti. Ancak bu teklifle ilgili henüz kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde Hakem Kurulunun vereceği karar nihai karar olacak.
Başta memurlar olmak üzere düzenlemeden yararlanacak olan tüm kamu personeli, işçilere yapılan bir zam kadar zam kararı alınmasını talep ediyor.
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