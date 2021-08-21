Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu o iddiayı yalanladı
|21 Ağustos 2021 17:33
|+Aa- Yazdır
Kurulun sosyal medya hesabından, çeşitli basın yayın organlarında yer alan, "Kurulun 2021-2022 eğitim-öğretim yılının 6 Eylül 2021 tarihinde başlamasını uygun görmediği" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çeşitli basın yayın organlarının haberlerinde veya köşe yazılarında yer alan, 'Milli Eğitim Bakanlığının 2021-2022 eğitim-öğretim yılının açılış tarihi olarak işaret ettiği 6 Eylül 2021 tarihinin Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından, uygun görülmediği şeklindeki iddia doğru olmayıp hakikat bunun tam aksidir.
Kurulumuz, salgın dönemi boyunca Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğu müteaddit raporlarla, okullarda gerekli tedbirler alınarak en kısa zamanda yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiği hususunda görüş bildirmiştir. Kurulumuzun bu husustaki görüşünün ne olduğu araştırılmadan, gerçeğe aykırı birtakım söylentilerden hareketle bu tür haberler yapılması veya bunların köşe yazılarına konu edilmesi basın meslek ilkeleri ve gazetecilik etiği ile bağdaşmamaktadır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Çingene Kız'ın replika parçaları Amerika'ya gönderildi
21 Ağustos 2021 17:46
|Başkan Fatma Şahin maaşını afetzedelere bağışladı
21 Ağustos 2021 17:40
|Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
21 Ağustos 2021 17:31
|Muharrem İnce'den argo üslup
21 Ağustos 2021 16:57
|Bingöl Belediye Başkanı'nın acı günü
21 Ağustos 2021 16:52
|TÜBİTAK'tan 'TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla' ilgili açıklama
21 Ağustos 2021 16:49
|Yunanistan, Türkiye sınırında 40 km'lik duvar ördü!
21 Ağustos 2021 15:42
|THK personeline 'Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası' verildi
21 Ağustos 2021 14:44
|Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı
21 Ağustos 2021 14:30
|Özhaseki: Şehrin istifade edeceği doğru işler geliyorsa 'evet' deyin
21 Ağustos 2021 14:28