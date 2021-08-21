https://www.turtep.edu.tr/
Şok Market
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu o iddiayı yalanladı

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, okulların 6 Eylül 2021'de açılmasının Kurul tarafından uygun görülmediği iddialarını yalanladı.
21 Ağustos 2021 17:33
+Aa- Yazdır
Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu o iddiayı yalanladı

Kurulun sosyal medya hesabından, çeşitli basın yayın organlarında yer alan, "Kurulun 2021-2022 eğitim-öğretim yılının 6 Eylül 2021 tarihinde başlamasını uygun görmediği" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli basın yayın organlarının haberlerinde veya köşe yazılarında yer alan, 'Milli Eğitim Bakanlığının 2021-2022 eğitim-öğretim yılının açılış tarihi olarak işaret ettiği 6 Eylül 2021 tarihinin Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından, uygun görülmediği şeklindeki iddia doğru olmayıp hakikat bunun tam aksidir.

Kurulumuz, salgın dönemi boyunca Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğu müteaddit raporlarla, okullarda gerekli tedbirler alınarak en kısa zamanda yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiği hususunda görüş bildirmiştir. Kurulumuzun bu husustaki görüşünün ne olduğu araştırılmadan, gerçeğe aykırı birtakım söylentilerden hareketle bu tür haberler yapılması veya bunların köşe yazılarına konu edilmesi basın meslek ilkeleri ve gazetecilik etiği ile bağdaşmamaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Çingene Kız'ın replika parçaları Amerika'ya gönderildi
21 Ağustos 2021 17:46		 Başkan Fatma Şahin maaşını afetzedelere bağışladı
21 Ağustos 2021 17:40
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
21 Ağustos 2021 17:31		 Muharrem İnce'den argo üslup
21 Ağustos 2021 16:57
Bingöl Belediye Başkanı'nın acı günü
21 Ağustos 2021 16:52		 TÜBİTAK'tan 'TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla' ilgili açıklama
21 Ağustos 2021 16:49
Yunanistan, Türkiye sınırında 40 km'lik duvar ördü!
21 Ağustos 2021 15:42		 THK personeline 'Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası' verildi
21 Ağustos 2021 14:44
Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı
21 Ağustos 2021 14:30		 Özhaseki: Şehrin istifade edeceği doğru işler geliyorsa 'evet' deyin
21 Ağustos 2021 14:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Komiser yardımcılığında 10 soru 10 cevap17:47 - Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem17:46 - 'Çingene Kız'ın replika parçaları Amerika'ya gönderildi17:40 - Başkan Fatma Şahin maaşını afetzedelere bağışladı17:40 - AVM'ye girişte aşı kartı istenecek mi?17:33 - Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu o iddiayı yalanladı
17:31 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü17:18 - Memurlar, işçilere verilen artış kadar zam bekliyor17:14 - Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti17:13 - Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheli, adliyeye sevk edildi16:57 - Muharrem İnce'den argo üslup16:54 - Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı bile şaşırttı
16:53 - AB: Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok16:52 - Bingöl Belediye Başkanı'nın acı günü16:49 - TÜBİTAK'tan 'TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla' ilgili açıklama16:48 - Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor16:37 - Jandarmanın çamur içinde bulduğu para sahibine verildi
16:19 - Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: 2023 sonu aya ulaşacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru
Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
3600 ek göstergede Memur-Sen ve Kamu-Sen'in yaklaşımları
Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
Banka havale işlemlerinde sebebi yazılmazsa 'borç' sayılıyor
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
Testli günler başlıyor: Aşı olmayanın hayat burnundan gelecek!
İkinci el araç alacaklara uyarı
Öğretmenin, köpek tepkisi sosyal medyada gündem oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer'den çevrim içi sınav açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayatın 3 altın kuralı 1
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 4
Ali mühendis 2
Toplu sözleşmenin patenti 2
uyurken yastıkların dibine gömülmek 1
az bilinen işe yarar siteler 1
avustralyada araba fiyatları 2
ilk kez uçağa binen insan 1
en dokunaklı film sahnesi 1
biontech sonra sinovac'ın yapılması 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam