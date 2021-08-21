Başkan Fatma Şahin maaşını afetzedelere bağışladı
|21 Ağustos 2021 17:40
|+Aa- Yazdır
Türkiye'nin farklı illerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen vatandaşların talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan "Ben de Varım" kampanyası için Gaziantep destek vermeye devam ediyor. Gaziantep Ticaret Odası üyelerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı iş birliğinde afet bölgeleri için oluşturulan ayni yardım tırlarının ilk etap uğurlama töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kendi şahsı adına 1 maaşını yatırdığını açıkladı. Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yardımlara devam ettiklerini aktarırken, "Kampanyaya Fatma Şahin olarak 'Ben de Varım' diyorum" dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında, milletin kuvvetini birliğinden aldığını aktararak, "Yaraları sardıkça güçleniyoruz, iyileşiyoruz. Bütün dünyaya kardeşlikte örnek oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, alınan kararlarla, AFAD üzerinden sel ve yangın bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için karar aldık. GAGEV sayesinde bütün STK'lar ile çalışan özel bir şehiriz. Daha önce açıkladığımız GastroANTEP'i iptal etme ve oraya harcayacağımız bütçeyi, GAGEV ile ayni ve yardım olarak AFAD üzerinden sel bölgesine gönderme kararı almıştık. Bu aldığımız karar doğrultusunda AFAD'tan gelen listede gıda, hijyen ve elbise desteği isteniyordu. Yaklaşık 10 milyonluk ayni yardımı trikotajcımız, ayakkabıcımız, gıdacımızdan alarak Büyükşehir Belediyesi olarak "Ben de Varım" diyoruz. Bende Fatma Şahin olarak kendi 1 maaşımı nakdi olarak AFAD'ın belirttiği banka hesaplarına yatırdım" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Çingene Kız'ın replika parçaları Amerika'ya gönderildi
21 Ağustos 2021 17:46
|Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu o iddiayı yalanladı
21 Ağustos 2021 17:33
|Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
21 Ağustos 2021 17:31
|Muharrem İnce'den argo üslup
21 Ağustos 2021 16:57
|Bingöl Belediye Başkanı'nın acı günü
21 Ağustos 2021 16:52
|TÜBİTAK'tan 'TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla' ilgili açıklama
21 Ağustos 2021 16:49
|Yunanistan, Türkiye sınırında 40 km'lik duvar ördü!
21 Ağustos 2021 15:42
|THK personeline 'Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası' verildi
21 Ağustos 2021 14:44
|Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı
21 Ağustos 2021 14:30
|Özhaseki: Şehrin istifade edeceği doğru işler geliyorsa 'evet' deyin
21 Ağustos 2021 14:28