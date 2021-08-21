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AVM'ye girişte aşı kartı istenecek mi?
Sinema ve konser salonları için aşı kartı isteneceği açıklandı ancak AVM'ler için alınmış bir karar bulunmuyor
|21 Ağustos 2021 17:40
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Eylül'den itibaren yeni bir aşamaya geçiliyor. Kabine toplantısı sonrasında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, sadece konser ve sinema salonları için test istenecek. Eğitim sektöründe aşı olmayanlardan haftada iki kez PCR testi istenecek. Yine aşı olmayanlardan, uçak ve otobüs seyahatlari için 48 saat öncesinde PCR testi istenecek.
Ancak İçişleri Bakanlığının yayımladığı Genelgede, AVM'lerdeki sinema salonları için aşı veya PCR testi isteneceği belirtilmiş olmasına rağmen, AVM'lere girişlerde bir sınırlama yer almıyor. Dolaysıyla yeni bir karar olmadığı sürece AVM'lere girişte aşı olma zorunluluğu ve PCR testi yaptırma zorunluluğu olmayacak
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