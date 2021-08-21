Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|21 Ağustos 2021 17:47
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