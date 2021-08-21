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Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21 Ağustos 2021 17:47
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Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.21'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Datça'nın 35,21 kilometre açığındaki deprem, 5,25 kilometre derinlikte oldu.

DHA
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