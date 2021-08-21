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İzinsiz pankart astığı için gözaltına alınmıştı, saldırıya uğradı

İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilerden Semir Yapıcı (26), evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralandı.
21 Ağustos 2021 17:57
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İzinsiz pankart astığı için gözaltına alınmıştı, saldırıya uğradı

Alınan bilgiye göre Yapıcı, sabah saatlerinde işe gitmek üzere Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak'taki evinden çıktığı sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan Semir Yapıcı, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "ÖfkeliGençTürkler" adlı bir grubun, kentin farklı yerlerinde "Hudut Namustur" ve "Ülkemde Mülteci İstemiyorum" yazılı pankartları asmaları ve bunları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşmalarına ilişkin çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri, 16 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında Semir Yapıcı'nın da bulunduğu 6 kişiyi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
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