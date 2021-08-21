7,5 aylık hamileyken Kovid-19'dan ölen kadın toprağa verildi
Yeni tip koronavirüse karşı verdiği yaşam mücadelesini 7,5 aylık hamileyken yitiren kadın, Kocaeli'de defnedildi.
|21 Ağustos 2021 18:20
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde üç haftadır tedavi gören Elif Genç (26), yaşamını yitirdi.
Genç'in cenazesi Kandıra ilçesi Elmacık Mahallesindeki baba evine getirildi.
İkindi vakti, evlerinin önünde düzenlenen cenaze törenine Genç'in ailesi ve yakınları katıldı.
Genç'in cenazesi, namazın ardından Elmacık mezarlığına defnedildi.
Öte yandan Musa ve Elif Genç çiftinin sezaryenle dünyaya gelen bebeklerinin Aydın'da bir hastanenin yenidoğan bakım ünitesinde kuvözde yaşama tutunduğu öğrenildi.
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