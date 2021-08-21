https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soylu, öğrencileri kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde mahsur kalan Kur'an kursu öğrencilerini kurtaran emekli astsubay Turhan Tekin ile telefonda görüşerek teşekkürlerini iletti.
21 Ağustos 2021 18:24
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde Kur'an kursunda mahsur kalan öğrenciler, emekli astsubay Turhan Tekin tarafından yaptığı ip düzeneğiyle kurtarılmıştı.

Olay sonrası Tekin'i arayarak teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, "Allah sizden razı olsun. Bu akşam biz bu tarafta siz o tarafta çok büyük işler yaptınız. Tecrübenizi, tekniğinizi, emeğinizi o akşam çocuklar için kullandınız. Bana göre çok da cesaretli iş yaptınız Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü
21 Ağustos 2021 19:18		 'Çingene Kız'ın replika parçaları Amerika'ya gönderildi
21 Ağustos 2021 17:46
Başkan Fatma Şahin maaşını afetzedelere bağışladı
21 Ağustos 2021 17:40		 Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu o iddiayı yalanladı
21 Ağustos 2021 17:33
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
21 Ağustos 2021 17:31		 Muharrem İnce'den argo üslup
21 Ağustos 2021 16:57
Bingöl Belediye Başkanı'nın acı günü
21 Ağustos 2021 16:52		 TÜBİTAK'tan 'TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla' ilgili açıklama
21 Ağustos 2021 16:49
Yunanistan, Türkiye sınırında 40 km'lik duvar ördü!
21 Ağustos 2021 15:42		 THK personeline 'Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası' verildi
21 Ağustos 2021 14:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:21 - 'Türkiye'nin çatısı'na kar yağdı19:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü18:58 - 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi18:57 - Ülkenin bazı kesimleri için sağanak uyarısı18:26 - Sel mağduru kadın Bakan Kurum'a sarılarak ağladı18:24 - Soylu, öğrencileri kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti
18:23 - Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu18:20 - 7,5 aylık hamileyken Kovid-19'dan ölen kadın toprağa verildi17:57 - İzinsiz pankart astığı için gözaltına alınmıştı, saldırıya uğradı17:55 - Komiser yardımcılığında 10 soru 10 cevap17:47 - Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem17:46 - 'Çingene Kız'ın replika parçaları Amerika'ya gönderildi
17:40 - Başkan Fatma Şahin maaşını afetzedelere bağışladı17:40 - AVM'ye girişte aşı kartı istenecek mi?17:33 - Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu o iddiayı yalanladı17:31 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü17:18 - Memurlar, işçilere verilen artış kadar zam bekliyor
17:14 - Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru
Memurlar, işçilere verilen artış kadar zam bekliyor
3600 ek göstergede Memur-Sen ve Kamu-Sen'in yaklaşımları
Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
Banka havale işlemlerinde sebebi yazılmazsa 'borç' sayılıyor
İkinci el araç alacaklara uyarı
Testli günler başlıyor: Aşı olmayanın hayat burnundan gelecek!
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
Öğretmenin, köpek tepkisi sosyal medyada gündem oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insan avı 1
ah yandım ben allahım 1
4.doz aşı kararı 2
para kazanmak 3
Emelkoca 1
rüya 1
yaşarken ölmek 1
marmara bölgesinde yaşamak 1
az bilinen işe yarar siteler 1
uyurken yastıkların dibine gömülmek 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam