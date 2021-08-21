Sel mağduru kadın Bakan Kurum'a sarılarak ağladı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde mağdur olan bir vatandaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sarılarak, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun, size nasıl minnettarım" dedi.
|21 Ağustos 2021 18:26
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunurken mağdur olan bir kadın, Bakanı durdurarak yapılan çalışmalarla ilgili teşekkür etti. "Allah devletimize zeval vermesin" diyen kadın, "Bakanım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size nasıl minnettarım, lütfen sarılmak istiyorum size" diyerek Kurum'a sarılıp gözyaşı döktü.
Ardından elleriyle yaptığı gözlemeleri, Bakan Kurum ve beraberindeki ekibe dağıttı.
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