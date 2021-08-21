4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|21 Ağustos 2021 18:58
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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