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Fuat Oktay: İki ilimizi 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Belki yüz yılın afetlerinden birisini yaşadık. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, cana herhangi bir sıkıntı gelmediği sürece mala gelen sıkıntı ve hasarları çok hızlı bir şekilde geriye döndürebiliriz." dedi.
21 Ağustos 2021 19:39
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Fuat Oktay: İki ilimizi 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracağız

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi alan Oktay, daha sonra Ezine Çayı kenarında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile açıklamalarda bulundu.

Oktay, olay anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde herkesin işi sıkı şekilde takip ettiğini dile getirerek, "Ama yerinde vatandaşlarımızla hemhal olmak üzere buradayız. Cumhurbaşkanımız afetten sonraki ilk cuma bölgeye gelerek çalışmaları inceledi, vatandaşlarımızın dert ve sıkıntılarını dinledi." diye konuştu.

Bakanlıkların bölgede yoğun bir çalışma içinde olduğunu vurgulayan Oktay, Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarının sürekli bölgede bulunduklarını anlattı.

Bölgede ciddi bir afet yaşandığına dikkati çeken Oktay, "Kastamonu Bozkurt başta olmak üzere 8 ilçemiz bundan etkilendi. Belki yüz yılın afetlerinden birisini yaşadık. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, cana herhangi bir sıkıntı gelmediği sürece mala gelen sıkıntı ve hasarları çok hızlı bir şekilde geriye döndürebiliriz. Bozkurt'ta, Kastamonu'da yapılan çalışmalar bunun canlı şahidi." ifadelerini kullandı.

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Oktay, şöyle konuştu:

"Şu anda su, beslenme ve barınma anlamında herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Elektrikle ilgili köylerimizin her birine helikopterlerle ulaştırılan jeneratörler sayesinde herhangi bir elektrik sıkıntısı olmadığını görüyoruz. Ulaşımla ilgili ana yollarımız hem burada hem Abana'da tamamen açılmış durumda. Tüm köy yollarımız açılmış durumda. Sadece bir köy yolumuz hariç. Orada da Ulaştırma Bakanlığı gerekli çalışmaları sürdürüyor. Hasar tespit çalışmaları yoğun olarak tamamlandı ama hemen arkamızdaki yıkılan binalarda 4 kaybımız olduğunu biliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları hassas şekilde devam ediyor. Bunla birlikte tüm hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor."

Hasar gören yerleri en kısa sürede ayağa kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Oktay, "Burada gerek konut, gerek ticarethane, altyapı, üstyapı, tarım, küçük ve büyükbaş dahil ilçe merkezi ve köylerimizde zarar gören tüm vatandaşlarımızın zararı tespit edilmekte. 'Mala gelen zararı geri getiririz' dedik, bunda kararlıyız. Tüm vatandaşlarımızın, ilçe ve köylerimizin ayağa kalkmasını sağlayacağız. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir yıl içerisinde tüm binalarımız ayağa kalkar. Bir yıldan önce hepsini ayağa kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Ayni bağışlarla ilgili hem Kastamonu'yu hem Sinop'u vatandaşların yakinen ve candan sahiplendiğini vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'den gelen yardımlarımız, bu ilçelerde tutacak konumda olmadığı için diğer merkezi yerlerde depo kiralamak durumunda kaldık. İnşallah AFAD bünyesindeki hesaplarda bu yardımlar nakit anlamda yoğunlaşırsa çok daha hızlı bir şekilde yaraları, milletçe, devletçe birlikte sararız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, devlet ve millet dayanışmasını sımsıkı tuttuğumuz sürece gerek dışarıdan, gerek içeriden oluşturulmaya çalışılan, bunu yangınlarda net gördük, acıdan siyaset yapma veya can derdindeyken vatandaşlarımız, 'Buradan nasıl siyaset yapabilirim' anlamında son derece basit düşünceleri tamamen dışa attığımız zaman görüyoruz ki biz birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bunu Bozkurt'ta da gösterdik."

Oktay, yıkılan ve hasarlı binaların ayıklama ve temizleme çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çalışmaların hemen sonrasında da yeniden afete dayanıklı bir bölgede, risklerin daha az olduğu bir bölgede, bu bölge de belirlendi zaten, bakanlığımız çalışmalarını tamamladı. Dolayısıyla hemen orada da fiilen çalışmalar başlayacaktır. Bozkurtlular, Abanalılar, Kastamonulular, Sinoplular bilsin ki her an her saniye yapılan çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Aynı şekilde güneyde orman yangınları sonucunda oluşan hasarlar da dahil, o çalışmaları da aynı ciddiyetle, aynı hassasiyetle yakından takip ediyoruz. Ben tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."
Anadolu Ajansı
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