Bakan Soylu, şehit Uzman Onbaşı'nın ailesiyle görüştü
|21 Ağustos 2021 20:43
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Afet bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Zeynep Yıldız aracılığıyla şehit Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesi ile cep telefonundan bir görüşme gerçekleştirdi.
Sel felaketinin yaşandığı bölgelerin normale döndükten sonra başsağlığı ziyaretine geleceğini söyleyen Bakan Soylu, "Öncelikle tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Sabrınıza minnettarız. Size ne yapsak bu millet borcunu ödeyemez. Allah bizi şehidimize de size de mahcup etmesin inşallah. Bütün aileye tekrar başsağlığı iletiyorum. Milletvekilimize de çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun kimseyi yalnız bırakmıyor. Özellikle şehit ailelerimizi yakınlarını Allah var etsin inşallah. İnşallah sayın milletvekilimizle geliriz. Emriniz başımız üzerine 24 saat, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı Allah ondan razı olsun. Hiçbir eksiklik istemiyorum diyor, biz de elimizden geldiğince mahcup olmamak için gayret sarf ediyoruz. Yarın ne olacağımız hiçbirimizin belli değil. Ona Cenab-ı Allah en güzel makamı veriyor, Peygamber Efendimize komşu eyliyor, hem tesellimiz hem de onur kaynağımız. Allah sabır versin, Allah rahmet eylesin. Bütün aileye başsağlığı diliyorum. Emrinize amadeyiz. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
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