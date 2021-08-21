İGA'dan İngiltere'nin seyahat listesine ilişkin açıklama
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İngiltere Ulaştırma Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde, Türkiye'nin kırmızı listeden çıkacağı haberlerine ilişkin, "Perşembe günü kırmızı listeden çıkmamız konusunda umutluyum." değerlendirmesini yaptı.
|21 Ağustos 2021 21:05
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Samsunlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hem The Sun hem de The Times'ın, Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkma olasılığını haber yapması önemli. Perşembe günü kırmızı listeden çıkmamız konusunda umutluyum. Başta Turizm ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere hükümetimizin emekleri inşallah karşılık bulacak." ifadelerini kullandı.
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