Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi
AFAD: "Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu'da 10, Sinop'ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16'dır."
|21 Ağustos 2021 21:16
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