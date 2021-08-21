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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi

AFAD: "Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu'da 10, Sinop'ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16'dır."
21 Ağustos 2021 21:16
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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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