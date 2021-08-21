Kabil'deki 379 Türk vatandaşı daha ile tahliye edildi
Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 379'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.
|21 Ağustos 2021 21:46
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