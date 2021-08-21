https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı

Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle Yusufeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
21 Ağustos 2021 21:56
+Aa- Yazdır
Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi.

Çağlayan köyü Ambarlı mevkide meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı.

Karayolunun trafiğe kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesinin ardından çalışmalar başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tarihi Üç Kapılar'ın benzeri, keşfedilmeyi bekliyor
21 Ağustos 2021 20:28		 Burdur Gölü'nde alg patlaması
21 Ağustos 2021 19:48
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
21 Ağustos 2021 17:47		 Valilikten gurbetçilere çağrı: Sınıra pazar, pazartesi, salı günleri gelin
20 Ağustos 2021 22:54
Selde hayatını kaybeden Duygu öğretmene veda! İsmi görev yaptığı okula verilecek
20 Ağustos 2021 22:36		 4 kişiyi selden kurtaran genç, ailesiyle sel sularına kapıldı
20 Ağustos 2021 22:21
3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu yangınla bitti
20 Ağustos 2021 22:05		 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen koronavirüse yakalandı
20 Ağustos 2021 21:41
Trabzon Havalimanı, pistindeki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı
20 Ağustos 2021 21:26		 Taksim'de 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
20 Ağustos 2021 21:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - Selvi'den 'Hocam Türkiye'ye dön artık' açıklaması22:03 - Ordu'da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor21:59 - Yarım asırdır takım elbiseyle televizyon tamir ediyor21:56 - Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı21:46 - Kabil'deki 379 Türk vatandaşı daha ile tahliye edildi21:31 - TİHEK'ten çocuksuz restoran için 'insan hakları ihlali' uyarısı
21:16 - Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi21:05 - İGA'dan İngiltere'nin seyahat listesine ilişkin açıklama20:49 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:43 - Bakan Soylu, şehit Uzman Onbaşı'nın ailesiyle görüştü20:28 - Tarihi Üç Kapılar'ın benzeri, keşfedilmeyi bekliyor20:25 - Önce bebeği, sonra da kendisi koronavirüsten vefat etti
19:57 - Türk öğrenciler dünya birincisi oldu19:48 - Burdur Gölü'nde alg patlaması19:39 - Fuat Oktay: İki ilimizi 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracağız19:21 - 'Türkiye'nin çatısı'na kar yağdı19:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
18:58 - 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona doğru
Memurlar, işçilere verilen artış kadar zam bekliyor
3600 ek göstergede Memur-Sen ve Kamu-Sen'in yaklaşımları
Gümrük çalışanları günde 1 milyon liralık ürün çalmışlar
Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması
İkinci el araç alacaklara uyarı
Banka havale işlemlerinde sebebi yazılmazsa 'borç' sayılıyor
Testli günler başlıyor: Aşı olmayanın hayat burnundan gelecek!
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emelkoca 1
para kazanmak 3
marmara bölgesinde yaşamak 1
şu anda dinlenen türkü 2
ambulans siren sesi 2
mutfaktaki erkek 1
ah yandım ben allahım 1
biontech sonra sinovac'ın yapılması 1
hayatın 3 altın kuralı 1
en dokunaklı film sahnesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam