Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı
Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle Yusufeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
|21 Ağustos 2021 21:56
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi.
Çağlayan köyü Ambarlı mevkide meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı.Karayolunun trafiğe kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesinin ardından çalışmalar başlatıldı.
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