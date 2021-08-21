Selvi'den 'Hocam Türkiye'ye dön artık' açıklaması

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 9 Aralık 2013'te Yeni Şafak'ta Fethullah Gülen için yazdığı "Hocam Türkiye'ye Dön Artık" başlıklı yazısıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"9 Aralık 2013 tarihli, "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazım Sayın Erdoğan'ın 15 Haziran 2013 tarihinde yaptığı Türkiye'ye dön çağrısından sonra FETÖ'yü ABD'nin kontrolünden çıkarmak için yazılmıştır. FETÖ, Türkiye'de olsa bugün yeri cezaevi olurdu, Pensilvanya değil"

Selvi söz konusu yazıda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Memleket denilince gözlerinizin dolduğunu biliyorum. Ağlamaktan gözlerinizin şiştiği, 'Her gün sırtımdan bir hançer yiyorum' diye hayıflandığınız şu günlerde, Peygamberimiz"in vefatından sonra Hazret-i Ebubekir"in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam. Sizin orada olmanız bazı komplo teorilerine de yataklık ediyor. Ne olur hocam, gün bu gün. İş şirazesinden çıkmak üzere. Türkiye"ye dönün artık."